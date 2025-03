Rutte: rozpoczyna się nowy rozdział dla Sojuszu

Szef Sojuszu przyznał, że kwestia relacji transatlantyckich oraz udziału Stanów Zjednoczonych w budowaniu pokoju w Europie to "trudna debata". Podkreślił, że w tej chwili "mamy do czynienia ze zbyt wielkimi wyzwaniami na globalnym poziomie, żeby działać samodzielnie".

Nie ma innej alternatywy dla NATO

Rutte wyraził przekonanie, że USA nadal będą angażowały się w umacnianie Sojuszu. Odwołując się do obecności wojsk amerykańskich w Europie, podkreślał, że Europa musi mieć świadomość, że "Wuj Sam" ją wspiera, ale Ameryka też musi wiedzieć, że sojusznicy NATO sprostają zadaniu. - To uczciwa gra - zaznaczył.

"Polska jest liderem"

Rutte ocenił też podczas wykładu, że "rozpoczyna się nowy rozdział dla Sojuszu Północnoatlantyckiego". - Zbudujemy silniejsze NATO, które będzie mogło łatwiej stawiać wyzwaniom obecnych czasów - powiedział. Jak dodał, dotyczy to zwiększenia inwestycji w obronność. - Sprawiedliwe NATO oznacza, że każdy ma w nim sprawiedliwy udział. Silniejsze NATO oznacza, że będziemy zawsze na miejscu, będziemy zawsze gotowi do obrony i do zapewnienia naszego bezpieczeństwa - tłumaczył.

W kwestii wydatków na obronność sekretarz generalny NATO ocenił, że "Polska jest tutaj liderem". - Oczywiście nie wspominając o Estonii , Łotwie , Litwie - kraje te mają zamiar wydać pięć procent na obronność w następnych latach - zaznaczył. - Niemiecki parlament też uwolnił dodatkowe środki, Czechy , Dania, Szwecja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo - wszystkie te kraje zobowiązały się do zwiększenia wydatków, a w zeszłym tygodniu Unia Europejska zaproponowała inicjatywę uwolnienia 800 miliardów euro na rzecz obrony - wymienił Rutte. Podkreślił, że "wszystko to ma na celu zapewnić nam wspólną obronę".

Rutte: należy wcisnąć pedał gazu

W jego ocenie potrzeba jeszcze więcej tego typu inicjatyw, bo "w ten sposób przyczynimy się do rozwoju obronności" oraz do stworzenia nowych miejsc pracy. - Jest tyle okazji, do tego, żeby jeszcze bardziej pobudzać działania w tym zakresie. Są setki miliardów euro, czy dolarów, które mogłyby być w tym zakresie zainwestowane, a my musimy działać szybciej, zwiększyć tę produkcję w całym Sojuszu - podkreślił Rutte.