Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie". Sikorski komentuje słowa Trumpa

Radosław Sikorski w Chobielinie-Dworze
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
Źródło: Reuters
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do słów Donalda Trumpa w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Amerykański prezydent ocenił, że to mogła być "pomyłka".

Prezydent USA Donald Trump, zapytany o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, ocenił, że "to mogła być pomyłka". - Niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z całą tą sytuacją, ale mam nadzieję, że to się skończy – dodał.

Do słów Trumpa odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.” Nie, to nie była pomyłka” – napisał na platformie X.

Był to dopiero drugi publiczny komentarz Trumpa do sprawy wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. W środę wyraził zdziwienie sprawą we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "O co chodzi z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się! (ang. 'Here we go!')" - napisał.

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. W czwartek premier Donald Tusk podkreślił, że wiedza Polski w tej sprawie jest "jednoznaczna". - Odpowiedzialność za te zdarzenia na polskim niebie spada na Federację Rosyjską - zaznaczył. - Nam się nie wydaje, że Rosja stoi za tą prowokacją, my to wiemy - mówił.

W czwartek wieczorem rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że w miejscowości Przymiarki w powiecie biłgorajskim odnaleziono siedemnastego drona.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

Udostępnij:
TAGI:
USADronyDonald TrumpRadosław Sikorski
Czytaj także:
EN_01658332_0688
Zamknięta granica z Białorusią
Polska
Donald Trump
Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
Polska
Koniec protestów w Nepalu
Nepal ma mieć nowy rząd po krwawych protestach
Monika Krajewska
Rosyjskie drony
"Ten test nie skończył się, kiedy wleciał ostatni dron"
Polska
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa zwołana na wniosek Polski
Polska
imageTitle
Deklasacja na dzień dobry. Industria z impetem weszła w Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
WARSZAWA
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Znaleziono kolejnego drona
Polska
0909_samobojstwa
Jak zapobiegać samobójstwom?
Dominika Ziółkowska
imageTitle
Chelsea w poważnych tarapatach. W tle działania rosyjskiego miliardera
EUROSPORT
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
WARSZAWA
imageTitle
Za wysokie progi dla Szubarczyka. Nastolatek odpadł w ekspresowym tempie
EUROSPORT
Pani Halina
Uwolniona Polka: nie wiem, za co trafiłam do więzienia Łukaszenki
Polska
Jarosław Kaczyński na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Tusk i Kaczyński razem na obradach RBN. Czy rozmawiali?
Polska
9 min
pc
John Bolton: Rosjanie powinni za to zapłacić, pora ich znowu docisnąć
Opinie i wydarzenia
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
METEO
imageTitle
Snookerzystka z Hongkongu przeszła do historii. Pobiła 33-letni rekord świata
EUROSPORT
imageTitle
Optymizm trenera siatkarzy. "Mam nadzieję, że będziemy rosnąć z każdym dniem"
EUROSPORT
pc
Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"
Polska
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Tu noc okaże się niebezpieczna. IMGW ostrzega
METEO
shutterstock_2412663307
Sklepy w trybie kryzysowym. Będą mogły działać bez dostaw prądu
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz i Marcin Przydacz
Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
METEO
imageTitle
Świetna inauguracja Ligi Mistrzów dla Orlenu Wisły
EUROSPORT
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
WARSZAWA
Rafale
Myśliwce, śmigłowce i żołnierze wzmocnią Polskę. Macron dołącza z Rafalami
Świat
Andrzej Halicki i Krzysztof Hetman w "Faktach po Faktach"
Europoseł KO o "zasługującym na dobre słowo" wystąpieniu Mariusza Kamińskiego
Polska
Na miejscu występują utrudnienia
Zderzenie ciężarówki, busa i osobówki. Cztery osoby ranne
Lubuskie
shutterstock_2597617763
Reforma obejmie 600 tysięcy osób. Jest projekt
BIZNES
Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen
Sondaż zaufania. Wyraźny lider badania
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica