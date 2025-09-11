"Nie". Sikorski komentuje słowa Trumpa

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump, zapytany o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, ocenił, że "to mogła być pomyłka". - Niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z całą tą sytuacją, ale mam nadzieję, że to się skończy – dodał.

Do słów Trumpa odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.” Nie, to nie była pomyłka” – napisał na platformie X.

Nie, to nie była pomyłka. https://t.co/PpVmHwoBc8 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2025 Rozwiń Źródło: X

Był to dopiero drugi publiczny komentarz Trumpa do sprawy wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. W środę wyraził zdziwienie sprawą we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "O co chodzi z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się! (ang. 'Here we go!')" - napisał.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. W czwartek premier Donald Tusk podkreślił, że wiedza Polski w tej sprawie jest "jednoznaczna". - Odpowiedzialność za te zdarzenia na polskim niebie spada na Federację Rosyjską - zaznaczył. - Nam się nie wydaje, że Rosja stoi za tą prowokacją, my to wiemy - mówił.

W czwartek wieczorem rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że w miejscowości Przymiarki w powiecie biłgorajskim odnaleziono siedemnastego drona.

