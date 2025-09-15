Szef chińskiego MSZ rozmawia z Sikorskim. W planach wizyta w Pałacu Prezydenckim

Spotkanie szefów MSZ Polski i Chin Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi w poniedziałek składa wizytę w Warszawie.

Wśród tematów rozmów z przedstawicielami polskich władz ma znaleźć się między innymi wojna w Ukrainie. Moskwa może liczyć na wsparcie Pekinu.

Wizyta odbywa się w czasie trwających rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych "Zapad-2025". Z ich powodu polski rząd ogłosił tymczasowe zamknięcie granicy z Białorusią, a to właśnie przez nią Chiny transportują koleją towary do Europy

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi przybył do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę. To pierwsza od sześciu lat wizyta szefa chińskiej dyplomacji w Polsce. Ostatnim wydarzeniem w kontaktach polsko-chińskich na najwyższym szczeblu była wizyta w czerwcu 2024 roku prezydenta Andrzeja Dudy w Państwie Środka.

Plan wizyty chińskiego ministra w Polsce

Przed południem rozpoczęło się spotkanie chińskiego ministra z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON w podwarszawskim Helenowie.

Radosław Sikorski i Wang Yi Źródło: Marcin Obara/PAP

Według źródeł dyplomatycznych, podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga poruszony zostanie szereg spraw politycznych, które różnią Polskę i Chiny, przede wszystkim stosunek do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Strona polska ma podnieść kwestię stosunków chińsko-rosyjskich i wsparcia udzielanego Moskwie przez Pekin.

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję wojny i nazywają ją "kryzysem na Ukrainie". W ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, między innymi wojskowej.

Strona polska ma też poruszyć temat złych stosunków z Białorusią. Polska zamknęła przejścia graniczne z tym krajem w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, część z nich nadleciała z Białorusi.

Można się spodziewać, że podczas rozmowy Sikorskiego i Wanga Yi poruszona zostanie także sprawa zamknięcia przejścia granicznego w Małaszewiczach, które stanowi jeden ze szlaków transportu kolejowego chińskich towarów do Europy.

Wśród tematów, jakie omówią ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin jest też realizacja decyzji o regionalizacji w odniesieniu do sprzedaży polskiego drobiu i mięsa drobiowego do Chin.

Rozmowa Karola Nawrockiego i Wanga Yi w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się o godzinie 15.

Wang Yi poprzednio gościł w Warszawie w lipcu 2019 roku, spotykając się z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim. Kontakty na szczeblu szefów dyplomacji były jednak utrzymywane, między innymi w maju 2021 roku Wang spotkał się z ówczesnym szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem w Chinach, a minister Sikorski spotkał się z Wangiem podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2024 roku oraz przeprowadził z nim rozmowę telefoniczną 19 maja, której głównym tematem była wojna w Ukrainie.