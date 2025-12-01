Logo strona główna
Polska

Ziobro "w ciągu kilkunastu dni nie będzie miał paszportu"

Zbigniew Ziobro
Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Zbigniewowi Ziobrze do końca roku zostanie odebrany paszport - poinformował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

- Finał tej sprawy jest jasny, w ciągu kilkunastu dni pan Ziobro nie będzie miał paszportu - powiedział Marcin Kierwiński.

Jak podkreślił, jest to następny krok po odebraniu Ziobrze paszportu dyplomatycznego. - Paszport dyplomatyczny odbiera się jednoosobową decyzją. Natomiast procedura odebrania paszportu zwykłego to procedura administracyjna - tłumaczył.

- Nie chcę tutaj żadnych terminów wyznaczać, bo tę procedurę prowadzi wojewoda mazowiecki, ale myślę, że to jest perspektywa kilkunastu dni - dodał szef MSWiA.

Wkrótce dalsza część rozmowy

Zbigniew ZiobroWęgryMarcin Kierwiński
