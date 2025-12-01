Ziobro "w ciągu kilkunastu dni nie będzie miał paszportu"

- Finał tej sprawy jest jasny, w ciągu kilkunastu dni pan Ziobro nie będzie miał paszportu - powiedział Marcin Kierwiński.
Jak podkreślił, jest to następny krok po odebraniu Ziobrze paszportu dyplomatycznego. - Paszport dyplomatyczny odbiera się jednoosobową decyzją. Natomiast procedura odebrania paszportu zwykłego to procedura administracyjna - tłumaczył.
- Nie chcę tutaj żadnych terminów wyznaczać, bo tę procedurę prowadzi wojewoda mazowiecki, ale myślę, że to jest perspektywa kilkunastu dni - dodał szef MSWiA.
Autorka/Autor: mgk//akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP