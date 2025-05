Szef MSWiA: będziemy do skutku ścigać tych, którzy te akty zlecali

Siemoniak o pożarze centrum handlowego na Marywilskiej: będziemy do skutku ścigać tych, którzy te akty zlecali

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Litewskie służby ujęły osobę, która po nitce doprowadziła nas do złego rosyjskiego kłębka - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 szef MSWiA Tomasz Siemoniak, odnosząc się do pożaru centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Minister skomentował też alarm NASK w sprawie możliwej ingerencji obcych państw w kampanię wyborczą.

W niedzielę 11 maja we wspólnym oświadczeniu ministrowie sprawiedliwości Adam Bodnar i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak poinformowali, że ubiegłoroczny pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

W ramach retorsji minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski postanowił o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie. Jak przekazali wezwani przez Sikorskiego do ministerstwa przedstawiciele rosyjskiej ambasady, nakazano im zamknięcie konsulatu do 30 czerwca.

Siemoniak: litewskie służby ujęły tę osobę

W "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych podkreślił wagę współpracy z Litwą w tej sprawie. - Trzeba oddać, że litewskie służby ujęły tę osobę, która po nitce nas doprowadziła do tego złego rosyjskiego kłębka - powiedział.

- To jest bardzo poważna sprawa, dlatego i reakcja MSZ, i opinia publiczna, media są po prostu oburzone tym, że rosyjskie służby, służby obcego państwa ośmielają się na terytorium Polski przeprowadzać tego rodzaju akty - dodał minister.

Siemoniak zaznaczył, że "na szczęście nikt nie zginął na Marywilskiej" i przy żadnym z innych aktów dywersji. - Na szczęście nasze służby są niesłychanie sprawne w ustalaniu sprawców i część z tych sprawców jest w zasięgu naszych służb. Są na Litwie, są w Polsce aresztowani, a po świecie będziemy do skutku ścigać tych, którzy tego rodzaju akty zlecali - oświadczył szef MSWiA.

NASK alarmuje o możliwej ingerencji w kampanię. "Sprawa priorytetowa"

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK zidentyfikował w mediach społecznościowych reklamy, które mogą być finansowane z zagranicy, a ich celem jest wpłynięcie na trwającą kampanię wyborczą w Polsce. Instytucja powiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Tomasz Siemoniak podkreślił, że ABW zajmuje się tą sprawą, ponieważ jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, także te cybernetyczne.

- Kontaktowałem się z szefem ABW, ten sygnał, to zgłoszenie NASK-u, jest traktowane bardzo poważnie i w tym momencie trwają czynności, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z taką próbą ingerencji, która na pierwszy rzut oka wydaje się wyrafinowana, bo to jest próba pokazania, że jeden z kandydatów otrzymuje finansowanie na pewne działania - dodał.

Jak podkreślił, jest to "poważna sprawa", bo "mamy bardzo mało czasu do wyborów i takie rzeczy muszą być błyskawicznie załatwiane". Dodał, że szef ABW, płk Rafał Syrysko, "doskonale wie, że to jest sprawa priorytetowa".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo