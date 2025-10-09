Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef KPRM o flotylli humanitarnej: to bardziej przypominało wakacje

Ewa Jasiewicz, Omar Faris, Nina Ptak i Franciszek Sterczewski na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie
Szef KPRM o flotylli humanitarnej: to bardziej przypominało wakacje niż misję
Źródło: TVN24
Szef KPRM Jan Grabiec komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 udział posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego we flotylli humanitarnej, która zmierzała do Strefy Gazy. Powiedział, że to bardziej "przypominało wakacje niż misję". - Sprawa jest ważna, natomiast trzeba do niej podchodzić z powagą, a nie traktować jako okazję do jakiejś publicznej autopromocji - dodał.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski znajdował się w grupie ponad 470 osób płynących we wrześniu statkami Globalnej Flotylli Sumud (GSF) do Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Morski konwój został przechwycony w ubiegłym tygodniu w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano, przewieziono do więzienia, a później deportowano.

Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak zostali deportowani do stolicy Grecji, Aten. Była z nimi też Ewa Jasiewicz, brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia, która formalnie nie ma polskiego obywatelstwa.

"800 złotych, to trochę żart". Ukarany poseł o swojej wyprawie do Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"800 złotych, to trochę żart". Ukarany poseł o swojej wyprawie do Gazy

Szef KPRM o flotylli humanitarnej: to bardziej przypominało wakacje niż misję

O te działania Sterczewskiego został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

- Nie nazwałbym tego chyba misją. Jak oglądaliśmy te zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję - powiedział.

Zareagowała prowadząca program Anita Werner. - No nie wiem panie pośle, czy przypominało to wakacje. Dla wielu ludzi to jest ważna sprawa i wydaje mi się, że takie porównania są nie na miejscu - powiedziała.

Grabiec mówił, że "sprawa jest ważna, natomiast trzeba do niej podchodzić z powagą, a nie traktować jako okazję do jakiejś publicznej autopromocji". Dodał, że "oburzają go takie sytuacje".

- Traktujemy tu wiele tematów z powagą i szczerze mówiąc po pana odpowiedzi zatkało mnie, ale rozumiem, że pan teraz to próbuje wytłumaczyć - skomentowała Werner.

OGLĄDAJ: Misja humanitarna z udziałem Sterczewskiego. Grabiec: to bardziej przypominało wakacje
pc

Misja humanitarna z udziałem Sterczewskiego. Grabiec: to bardziej przypominało wakacje

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Franciszek SterczewskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Z przytupem awansowali na mundial
Najnowsze
Chłopiec z niskorosłością
Dzieci leczone na kredyt. Czy NFZ zapłaci?
Marek Nowicki
shutterstock_2431592007
"Od razu, natychmiast przystąpiliśmy do tych prac". Deklaracja wiceministry po "Debacie" w TVN24+
BIZNES
Viktor Orban
Noblista dziękuje za gratulacje. Ale "nadal będzie przeciwny" polityce Orbana
Świat
WI9_1115-251009lll
Rywale czują się coraz pewniej na Śląskim. Polacy zagubieni
NA ŻYWO
Kropka nad i
"Wybrałaby się pani na wakacje do Gazy?". Dyskusja po słowach Grabca
Polska
shutterstock_2528378733
Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb
BIZNES
imageTitle
Absolutny debiutant w kadrze. W nowym klubie dopiero się aklimatyzuje
EUROSPORT
Silny wiatr
Tu może być niebezpiecznie
METEO
imageTitle
Emocje do samego końca. Industria Kielce bez punktów na Węgrzech
EUROSPORT
Bart De Wever
Służby udaremniły zamach na premiera. Trzech zatrzymanych
Świat
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
WARSZAWA
Franciszek Sterczewski
"800 złotych, to trochę żart". Ukarany poseł o swojej wyprawie do Gazy
Polska
Donald Trump
Trump miał na niego chrapkę. Teraz bije rekordy
BIZNES
Nocą mogą pojawić się mgły i deszcz
Przed nami deszczowa noc z zamgleniem
METEO
imageTitle
Zapachniało sensacją w polskiej grupie. Faworyt obudził się po przerwie
EUROSPORT
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Za zimno w szkołach. Przechodzą na naukę zdalną
Kielce
imageTitle
Skład Polski na mecz z Nową Zelandią
EUROSPORT
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
BIZNES
Donald Tusk
Wicepremier dla Polski 2050? "Jedno zdanie" od Tuska
Polska
Leon
Jego jedyna nadzieja kosztuje 17 milionów złotych
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Rafineria koncernu Gazprom Nieft w Moskwie
Kryzys paliwowy w Rosji. "Każdy kolejny cios będzie bardziej bolesny"
Tatiana Serwetnyk
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
W piątek otwarcie nowego parku. "Pierwsze takie miejsce w Warszawie"
WARSZAWA
Tomasz Terlikowski
"Dwie strony". Nowy, autorski program w TVN24
Polska
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą
Szczecin
Husamettin Dogan podczas rozprawy
Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę
Świat
Profesor Andrzej Nowak na spotkaniu z politykami AfD
Doradca Nawrockiego obok AfD. Co na to prezes?
Tomasz Pupiec
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
METEO
imageTitle
Polak ostro atakowany przed wielką walką. "Czeka cię śmierć"
EUROSPORT
imageTitle
Godzina i zadanie wykonane. Gauff ostatnią ćwierćfinalistką
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica