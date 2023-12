Szczyt COP28. "Fizyka jest nienegocjowalna i my o tym zapominamy"

Trzy najważniejsze rzeczy, na które ten szczyt powinien mieć wpływ

- Przede wszystkim na zupełne odejście od spalania paliw kopalnych - odpowiedziała. Dodała, że nie rozumie, "dlaczego od ponad 30 lat wciąż nie udało się tego osiągnąć". - Wszyscy bardzo dobrze rozumiemy, że kryzys klimatyczny to jest bezpośredni wynik w ogromnej większości właśnie spalania paliw kopalnych, spalania węgla, gazu i ropy. Mamy wszystkie możliwości, by po prostu od spalania tych paliw odejść - mówiła dalej.

- I wciąż to się nie dzieje, wciąż są państwa, które właśnie takie rozwiązanie, czyli odejście od spalania tych paliw, blokują. To zupełnie nie powinno się dziać - podkreśliła.

Jak mówiła dalej Jędroszkowiak, druga z tych trzech rzeczy to "potrojenie mocy odnawialnych źródeł energii, tak żeby było trzy razy więcej wiatraków, trzy razy więcej energii ze słońca i wiatru do 2030 roku". W sobotę część państw poparło właśnie taką inicjatywę - 118 krajów zobowiązało się do potrojenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.