Ministerstwo Zdrowia: ponad 600 dawek szczepionki zostało zutylizowanych

Do wtorkowego przedpołudnia zaszczepiono w Polsce przeciw COVID-19 ponad 257 tysięcy osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z danych resortu wynika, że od początku akcji szczepień zutylizowano 660 dawek szczepionki. W poniedziałek resort informował o 392 zutylizowanych dawkach. Oznacza to, że w ciągu doby zmarnowano 268 dawek.

Akcja szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce rozpoczęła się 27 grudnia. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk informował w poniedziałek, że do Polski dostarczono 1 milion 51 tysięcy dawek szczepionki. W 509 szpitalach węzłowych szczepione powinny być osoby z grupy zero: pracownicy sektora ochrony zdrowia (na przykład lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.