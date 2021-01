Sutkowski: ramówka jest w porządku, technikalia odbiegają od potrzeby

Spowodowane jest to tym - stwierdził - że "wszyscy się chcą zapisać jednego dnia, natychmiast". - A frustracja ludzi tak jak powódź wylewa się na nas, na lekarzy, na rejestrację, na pielęgniarki - powiedział doktor.

Sutkowski: powinniśmy myśleć o szczepieniu "dwóch prędkości"

Zdaniem Sutkowskiego "powinniśmy myśleć o szczepieniu dwóch prędkości". Wyraził przekonanie, że "w końcu będziemy do tego zmierzać". - Jedna prędkość to duże miasta, gdzie jak widzimy, ludzie stają w gigantycznych kolejkach. Trzeba będzie w dużych miastach stworzyć duże centra, które będą szczepić 24/7, gdzie będzie się masa ludzi zgłaszała spontanicznie. Trochę "na ilość" - tłumaczył.

Zaznaczył jednak, że na razie nie jest to możliwe, bo "brak szczepionki i technologia tej szczepionki powoduje, że jest jak jest".

- A jeśli chodzi o "jakość" dotarcia do osób najbardziej potrzebujących i tych wykluczonych - komunikacyjnie, z powodów socjalnych - to odium spada na lekarzy rodzinnych. To będzie prędkość duża wolniejsza, gdzie trzeba pacjenta zapisać, zarejestrować, wypisać ankietę. Zupełnie inna kategoria - wyjaśniał gość TVN24.