Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sytuacja w sądach jest "dramatyczna". To "prowadzi dzisiaj do blokady"

|
Prof. Marek Safjan
Safjan o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości: jest dramatyczna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jesteśmy świadkami demontowania państwa pomimo wysiłków podejmowanych w kierunku powrotu do rządów prawa - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marek Safjan, który komentował sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Jak mówił, "sprytnie zostało to zaaranżowane przez poprzednio rządzących".

Profesor Marek Safjan, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 sytuację w polskim sądownictwie.

- To jest sytuacja dramatyczna. Bardzo, można powiedzieć, sprytnie zostało to zaaranżowane przez poprzednio rządzących - powiedział. - Wszystkie najważniejsze, kluczowe obszary państwa zostały przejęte wcześniej - dodał. Jak powiedział, to "prowadzi dzisiaj do blokady".

Prof. Marek Safjan
Prof. Marek Safjan
Źródło zdjęcia: TVN24

Safjan: mamy demontowanie państwa

Safjan ocenił, że "to jest taki obraz państwa tak naprawdę źle rządzonego". - Mamy do czynienia z rządami osób - nie mówię oczywiście o większości parlamentarnej, bo ta jest zablokowana - ale tych osób, które kierując się być może zupełnie czymś innym niż dobrem społeczeństwa i dobrem wspólnym, podejmują decyzje, które są dla społeczeństwa katastrofalne - mówił. Powiedział, że "myśli tutaj także o decyzjach pana prezydenta".

- Myślę tutaj o tych wszystkich decyzjach, które zostały podjęte po to, żeby blokować, uniemożliwiać funkcjonowanie państwa - mówił.

Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"

- Jesteśmy świadkami tego, że właściwie mamy takie demontowanie państwa pomimo wysiłków podejmowanych w kierunku powrotu do rządów prawa - powiedział były sędzia TSUE. - Ale to się uda - dodał.

Safjan: Święczkowski łamie konstytucję

Prowadząca rozmowę Katarzyna Kolenda-Zaleska pytała Safjana również o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania czworga z sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Cała ta opowieść, łącznie z ostatnim tak zwanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego na temat ślubowania, jest taką kompletnie nieuzasadnioną prawniczą narracją, która się opiera na kompletnie błędnych założeniach - ocenił były prezes TK. 

- Trzeba to wyraźnie powtarzać: ślubowanie nastąpiło, nie ma żadnych argumentów, które pozwalałyby powiedzieć, że tu są jakieś kompetencje prezydenta - mówił. 

"Godzilla liczy, że weźmie ich głodem". Rząd ma nowy pomysł
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Godzilla liczy, że weźmie ich głodem". Rząd ma nowy pomysł

Patryk Michalski

- Na pewno możemy powiedzieć, że pan Święczkowski w tym momencie łamie konstytucję - powiedział były sędzia TSUE. - Problem polega na tym, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką jawną intencją łamania konstytucji, to najlepsze prawo nie okazuje się do końca skuteczne - zastrzegł.

Jak wskazał Safjan, "mamy do czynienia przynajmniej z pewną częścią struktur władzy, na przykład takich jak Trybunał Konstytucyjny, które łamią w sposób intencjonalny oczywiste normy prawne". - To prędzej czy później spotka się z konsekwencjami, bo tak jest kwalifikowane przez cały świat prawniczy, tak jest kwalifikowane przez sądy polskie i sądy europejskie - powiedział. 

OGLĄDAJ: Safjan i Góralczyk w "Faktach po Faktach". O praworządności i obecności wojsk USA w Polsce
pc

Safjan i Góralczyk w "Faktach po Faktach". O praworządności i obecności wojsk USA w Polsce

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
Wywiad medyczny
52 min
Monika Olejnik Tomasz Schuchardt
Schuchardt o roli Grzegorza: bywało, że miałem dość
Monika Olejnik
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Marek SafjansędziowieSąd
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
Świat
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
Świat
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
Kultura i styl
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Polska
Zawalony budynek w Görlitz
Runął budynek tuż przy granicy z Polską. Trwa akcja służb
Świat
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
Wrocław
Posesja Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie
Interwencja policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego
WARSZAWA
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
Świat
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
Łódź
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
Zdrowie
Marcin Kierwiński
Co z nagraniem z interwencji u Sakiewicza? Kierwiński: policja ma te same wątpliwości
Kropka nad i
Peter Magyar
Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki"
Świat
Policjant odpowie za jazdę po alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza
Robert Zieliński
Police policja turcja
Zastrzelił cztery osoby w restauracji. Trwa obława
Świat
Ruszyły prace w Elizeum
Rozpoczęły się prace w jednym z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy
WARSZAWA
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
Świat
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja". Pentagon dla "Faktów" TVN
Świat
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
Polska
shutterstock_388256992
Ceny biletów w dół. Lider tanich linii chce zachęcić podróżnych
BIZNES
Ropa naftowa tanieje
Sankcje na Rosję zawieszone. Jest decyzja administracji Trumpa
BIZNES
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
36 min
pc
"Danusia została zamordowana". Jej mama pierwszy raz opowiada o tragedii
Adrianna Otręba

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica