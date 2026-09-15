Polska Co oznaczają poszczególne sygnały syreny alarmowej? MSWiA przypomina Oprac. Ewa Żebrowska |

Posłuchaj i zapamiętaj! W Polsce mamy tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Resort podkreśla, że odpowiednie przygotowanie może ograniczyć niepokój w sytuacji zagrożenia. W udostępnionym we wtorek filmie specjaliści ze straży pożarnej tłumaczą najważniejsze zasady.

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"Przygotowanie zmniejsza chaos. Wiedza pomaga działać" - przypomina MSWiA w serii publikacji w mediach społecznościowych, odwołując się do zaleceń zawartych w "Poradniku bezpieczeństwa".

Co oznaczają syreny alarmowe?

W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych: ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty oraz odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty.

Sygnały alarmowe Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Modulowany, trwający trzy minuty sygnał oznacza wystąpienie zagrożenia - przypominają służby. Słysząc go powinniśmy przede wszystkim zachować spokój, a następnie sprawdzić informacje na stronach rządowych, w alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Regionalnym Systemie Ostrzegania i mediach. Należy też udać się do miejsca schronienia – najlepiej bez okien i z grubymi ścianami.

Jednostajny trzyminutowy sygnał oznacza odwołanie alarmu i koniec zagrożenia - wyjaśniają w nagraniu specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku, gdy usłyszymy sygnał alarmowy, należy włączyć radio lub telewizor i stosować się do otrzymanych komunikatów.

Jak się zachować w sytuacji zagrożenia? MSWiA przypomina

idź do schronienia schodami, nie korzystaj z windy

po eksplozji na otwartym terenie padnij i osłoń głowę,

nie opuszczaj schronienia zbyt wcześnie,

zamiast dzwonić – jeśli możesz, wyślij SMS, nie przeciążaj sieci,

zwróć uwagę na osoby, które mogą potrzebować Twojej pomocy

Zgodnie z "Poradnikiem bezpieczeństwa", informacje o lokalizacji miejsc schronienia znajdziemy w urzędzie gminy, jednostce Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Atak z powietrza. Co robić

W poście w mediach społecznościowych opublikowanym w poniedziałek resort przypomniał, jak należy postąpić w przypadku ataku z powietrza. "Słyszysz alarm? Nie panikuj. Działaj według planu" - przekonuje MSWiA.

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Zgodnie z instrukcją opisaną w "Poradniku bezpieczeństwa" należy zachować spokój i śledzić komunikaty. Następnie schronić zgodnie z zasadą dwóch ścian (pomieszczenie powinno być oddzielone od elewacji co najmniej dwoma ścianami - np. łazienka, korytarz), odsunąć od okien, zakręcić gaz i przygotować dokumenty oraz najważniejsze rzeczy. W zależności od komunikatów dalsze podstępowanie zakłada zabranie ze sobą plecaka ewakuacyjnego, skorzystanie z ustalonej wcześniej drogi ewakuacyjnej i udanie się do miejsca schronienia. Powinno być bez okien, z grubymi ścianami i stropem oraz wyjściem ewakuacyjnym.

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W filmie udostępnionym przez MSWiA straż podpowiada, co zrobić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy będąc na zewnątrz. Należy poszukać bezpiecznego schronienia - garażu, piwnicy, garażu podziemnego czy przejścia podziemnego. Dobrym miejscem schronienia są masywne klatki schodowe i zagłębienia terenu. Czego unikać? Otwartych przestrzeni, przeszklonych wiat, kładek czy miejsc pod billboardami i masztami.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu Źródło zdjęcia: gov.pl