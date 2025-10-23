Miał otrzymać materiały pozyskane Pegasusem i objęte tajemnicą. Pytania do Święczkowskiego

Święczkowski pytany o materiały pozyskane przez Pegasusa z urządzeń Giertycha Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała w środę Prokuratura Krajowa, były wiceszef CBA usłyszał zarzuty w związku z przekazaniem osobie nieuprawnionej materiałów uzyskanych przy wykorzystaniu Pegasusa wobec Romana Giertycha.

Według PK, treści te zawierały tajemnice obrończą i adwokacją, dotyczącą różnych osób, w tym Katarzyny Tusk-Cudnej. Rzecznik PK Przemysław Nowak podkreślał, że te materiały "powinny zostać zniszczone, natomiast zostały przekazane" Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten zaś "w sposób nieuprawniony uzyskał do nich dostęp, zlecił innemu prokuratorowi również zapoznanie się z nimi i dokonanie ich kopii".

Nowak dodał, że "te czyny są przedmiotem wniosku o chylenie obu tym prokuratorom immunitetów", który złożyła pod koniec września PK.

Święczkowski pytany o materiały

O sprawę był pytany przez dziennikarzy w czwartek Bogdan Święczkowski, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Przekonywał, że "wszystkie materiały zostały zniszczone". Dopytywany, kiedy to się stało i w jaki sposób, odparł, żeby pytać o to prokuraturę. - Mają pełną wiedzę na ten temat, jest protokół zniszczenia tych materiałów - mówił.

Na uwagę, że jednak chcą postawić zarzuty, powiedział, że "to są kwestie ściśle tajne, to oni utajnili, nie ja".

Pytany dalej, dlaczego skoro miały zostać zniszczone, to rozmowy Giertycha pokazywane są na przykład w TV Republika, Święczkowski mówił: - Skąd ja to mam wiedzieć?

- Podobno jest śledztwo w tym zakresie. Ja tego nie wiem. To jest poważne przestępstwo, jeżeli ktoś ujawnił materiały operacyjne - dodał.

Święczkowski: nigdy w życiu tych materiałów na oczy nie widziałem Źródło: TVN24

"Na oczy nie widziałem"

Prezes TK przekonywał też, że "nigdy w życiu tych materiałów na oczy nie widział".

Pytany, czy zaprzecza, że kazał je kopiować, mówił: - Kazałem przeprowadzić kontrolę materiałów operacyjnych na podstawie artykułu 57 ust. 2 prawa o prokuraturze.

- To jest pierwszy w historii przypadek, kiedy polska prokuratura ma możliwość kontrolowania działalności operacyjno-rozpoznawczej służb - dodał. Dopytywany, na czym polegała zrządzona przez niego kontrola, ponownie odesłał do art. 57.

Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy, zastępca Prokuratora Generalnego sprawujący nadzór nad departamentem Prokuratury Krajowej właściwym do spraw postępowania przygotowawczego lub upoważniony przez nich prokurator sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego, kontrolowanego wręczenia lub przyjęcia korzyści majątkowej albo przesyłki niejawnie nadzorowanej, w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych. Art. 57, par. 2. Prawo o prokuraturze

O ewentualnej możliwości przekazania materiałów operacyjnych prokuratorowi mówił w środę na konferencji rzecznik PK Przemysław Nowak.

Dziennikarze pytali, czy problemem nie jest to, że te materiały zostały przekazane, ale że nie zostały one okrojone z tajemnic, ponieważ zgodnie z art. 17 ustęp 14 ustawy o CBA, Prokurator Krajowy może żądać materiałów z kontroli operacyjnej.

- Dokładnie tak. Oczywiście prokurator może żądać w trybie kontroli (...) materiałów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej, natomiast powinny one być okrojone o te tajemnice, o których wspomniałem - podkreślił Nowak.

- Te materiały w zakresie tajemnicy obrończej na poziomie CBA powinny zostać zniszczone. Natomiast w zakresie tajemnicy zawodowej (adwokackiej - red.) powinny być skierowane do kontroli sądowej, zanim zostały przekazane w trybie kontroli do Prokuratora Krajowego - wyjaśniał.

Kiedy i o jakie materiały z kontroli operacyjnej może wystąpić Prokurator Krajowy Źródło: TVN24

Wniosek o uchylenie immunitetu. Święczkowski: bezprawny

Święczkowski odniósł się też do wniosku o uchylenie mu immunitetu. Zgromadzanie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego 16 października nie wyraziło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Święczkowskiego.

- Uważam, że ten wniosek był całkowicie bezprawny. Całkowicie nieoparty na faktach, ani na dowodach. To był skandaliczny wniosek. Cieszę się bardzo, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że nie mogą reagować i muszą reagować na polityczne działania polskiej prokuratury - powiedział prezes Trybunału.

- A co do tego wniosku, bardzo poważnie zastanawiam się nad pozwaniem pana (prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Waldemara) Żurka i skierowania prywatnego aktu oskarżenia o pomówienie w tym wniosku, bo tam są stwierdzenia niepolegające w żadnym wypadku na prawdzie - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD