Mamy stanowisko prokuratury w sprawie przesłuchania córki premiera

Córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała niedawno status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa - poinformował w środę Onet. Portal tvn24.pl zwrócił się do prokuratury z pytaniami w związku ze sprawą.

Prokuratura o przesłuchaniu Katarzyny Tusk-Cudnej

Onet podał, powołując się na prok. Józefa Gacka, który przewodzi zespołowi śledczemu prowadzącemu śledztwo, że Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana w charakterze osoby pokrzywdzonej. Tę informację potwierdził nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak przekazał, Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana 8 października 2025 r. w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

"Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą" - przekazał nam prok. Nowak.

Jak dodał, "z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus".

Pytania o status pokrzywdzonej. "Materiały zawierające tajemnicę adwokacką mogły być kopiowane"

Prok. Nowak przekazał też, że córka premiera ma status pokrzywdzonej. "Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem" - poinformował.

Dodał, że żona szefa rządu Małgorzata Tusk nie została dotychczas przesłuchana, ale - jak zaznaczył - nie wyklucza to przesłuchania w przyszłości.

