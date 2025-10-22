Logo strona główna
Polska

Mamy stanowisko prokuratury w sprawie przesłuchania córki premiera

pap_20151021_21M (1)
Schetyna o doniesieniach, że Katarzyna Tusk ma status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa
Źródło: TVN24
Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus - przekazała portalowi tvn24.pl prokuratura. Śledczy odnieśli się też do informacji o jej przesłuchaniu i statusie pokrzywdzonej.

Córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała niedawno status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa - poinformował w środę Onet. Portal tvn24.pl zwrócił się do prokuratury z pytaniami w związku ze sprawą.

Katarzyna Tusk-Cudna
Katarzyna Tusk-Cudna
Źródło: Archiwum Leszczyński/PAP

Prokuratura o przesłuchaniu Katarzyny Tusk-Cudnej

Onet podał, powołując się na prok. Józefa Gacka, który przewodzi zespołowi śledczemu prowadzącemu śledztwo, że Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana w charakterze osoby pokrzywdzonej. Tę informację potwierdził nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak przekazał, Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana 8 października 2025 r. w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

Tusk: PiS podsłuchiwał moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też?
Tusk: PiS podsłuchiwał moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też?

"Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą" - przekazał nam prok. Nowak.

Jak dodał, "z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus".

Prokuratura "była bardzo zdeterminowana". Kupili system bez przetargu, "chcieli to ukryć"

Pytania o status pokrzywdzonej. "Materiały zawierające tajemnicę adwokacką mogły być kopiowane"

Prok. Nowak przekazał też, że córka premiera ma status pokrzywdzonej. "Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem" - poinformował.

Dodał, że żona szefa rządu Małgorzata Tusk nie została dotychczas przesłuchana, ale - jak zaznaczył - nie wyklucza to przesłuchania w przyszłości.

pc

pc
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum Leszczyński/PAP

Donald TuskPegasus
