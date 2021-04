Bodnar: W Polsce jest pewnie kilkuset kandydatów, dałoby się wybrać RPO. Brakuje woli, stąd sprawa przed TK

Trzeba chcieć dokonać tego wyboru, a nie traktować ten urząd w kategoriach takich, że on powinien służyć nie obywatelom, ale władzy. Stąd ta sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, aby za wszelką cenę postawić na swoim - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał w poniedziałek wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu, zgodnie z którym RPO pełni obowiązki po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę.

W połowie września zeszłego roku posłowie PiS zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy następca nie zostanie wybrany. TK rozpoczął rozpatrywanie wniosku wniosek w poniedziałek. Kolejna rozprawa ma się odbyć we wtorek.

Do sprawy odniósł się w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" Adam Bodnar.

"Brakuje woli"

Rzecznik praw obywatelskich podkreślił, że - jak mówił w Trybunale Konstytucyjnym - w Polsce "pewnie jest kilkuset, albo jeśli nie kilka tysięcy kandydatów, kandydatek na Rzecznika Praw Obywatelskich, z których naprawdę dałoby się wybrać osoby, które wypełniają normy konstytucyjne i ustawowe dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich". – Ale trzeba chcieć tego dokonać, a nie traktować ten urząd w kategoriach takich, że on powinien służyć nie obywatelom, lecz władzy – zauważył.

- Mam wrażenie, że tej woli brakuje, stąd ta sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak, aby za wszelką cenę postawić na swoim i dokonać wyboru rzecznika, który będzie służył nie obywatelom, ale przede wszystkim władzy – dodał.

Bodnar powiedział, że dla niego "ciekawym pytaniem, jeśli chodzi o jutrzejszy dzień jest to, czy Trybunał weźmie pod uwagę to, że wniosek grupy posłów, który został następnie uzupełniony, nie miał wystarczającej liczby podpisów posłów Prawa i Sprawiedliwości".

Przypomniał, że "w trakcie postępowania został przedstawiony nowy dokument i pan poseł Marek Ast twierdzi, że ten przepis ustawy o rzeczniku jest sprzeczny także z zasadą legalizmu". - Natomiast nie zebrał 50 wymaganych podpisów posłów. Ciekawe, jak Trybunał Konstytucyjny do tego podejdzie. To wbrew pozorom nie jest techniczna sprawa. Sprawa, która ma wpływ na to, jak ten wniosek zostanie oceniony – tłumaczył Bodnar.

Bodnar: broniłem konstytucji

Mówił, że w poniedziałek był "jedyną osobą na sali Trybunału Konstytucyjnego, która broniła zgodności z konstytucją tej regulacji"..

- Co więcej, wskazywałem, że dokładnie takie same przepisy dotyczą prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Dziecka i nie ma powodu, żeby stosować tutaj jakiś inny standard w stosunku do Rzecznika (Praw Obywatelskich) – podkreślił.

- Jeśli tak się stanie to naruszy to artykuł 80. Konstytucji, czyli fundamentalne prawo obywateli do skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich – dodał.

Kadencja obecnego RPO - Adama Bodnara - upłynęła 9 września zeszłego roku. W ostatnich miesiącach parlament trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Trwa kolejna procedura wyłaniania następcy Bodnara. Kandydatem PiS jest poseł Bartłomiej Wróblewski; kandydatem KO i PSL – dr hab. nauk prawnych Sławomir Patyra; kandydatem Lewicy – prawnik i działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24