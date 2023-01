Spowodował wypadek, próbował uciec. Ma dożywotni zakaz prowadzenia aut

- Do zdarzenia doszło we wtorek, 10 stycznia br. w Starym Pożogu, na drodze powiatowej z Końskowoli do Celejowa. Kierujący skodą mężczyzna poruszał się w kierunku Końskowoli, w pewnym momencie zjechał na lewy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo, z naprzeciwka samochodem marki KIA. Bezpośrednio po zdarzeniu, kierujący skodą, po wydostaniu się ze swojego pojazdu próbował zbiec z miejsca wypadku, ale został zatrzymany przez innego kierującego - przekazuje w komunikacie komisarz Ewa Rejn – Kozak z puławskiej policji.