Nie we wszystkich formułach jesteśmy obecni, lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona - tak o spotkaniu przywódców czterech krajów w Berlinie w sprawie między innymi Ukrainy mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jednocześnie stwierdził, że to "było spotkanie zorganizowane na chybcika" i "nie zapadły tam żadne decyzje".

Sikorski o spotkaniu "zorganizowanym na chybcika"

O tej sprawie mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Zapytany, czy to był pomysł kanclerza Niemiec Olafa Scholza, żeby przedstawiciel Polski nie był obecny na tym spotkaniu, odparł: - Zapewne tak. Przeważnie gospodarze decydują o tym, kogo chcą zaprosić.

- Nie we wszystkich formułach jesteśmy obecni - przyznał.

- Tam nie zapadły żadne decyzje. Opublikowano komunikat. Z tego, co słyszę, i tak Bliski Wschód zdominował (podejmowane tam - red.) decyzje. Proszę pamiętać, że to było spotkanie zorganizowane na chybcika w zastępstwie tego spotkania, na którym miał być prezydent Andrzej Duda w Ramstein. Nie przykładałbym do tego aż tak dużej wagi - mówił dalej Sikorski.

Spotkanie w Ramstein m.in. z udziałem Scholza oraz Joe Bidena było planowane na 12 października, ale kilka dni wcześniej zostało odwołane w związku z rezygnacją z przyjazdu amerykańskiego prezydenta. Zdecydował się on na pozostanie w kraju, bo do USA zbliżał się wówczas huragan Milton.

Sikorski: lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona

Sikorski dodał w tym kontekście, że ostatnio (17-18 października) "ważniejsza była Rada Europejska, na której cała Europa poparła strategię migracyjną". Chodzi o unijny szczyt, który się odbył 17 października.

- Myśmy się spodziewali, że Unia Europejska przyjmie do wiadomości naszą strategię migracyjną, a Unia Europejska przyjęła ją jako swoją. To jest naprawdę duża rzecz. Rada Europejska postanowiła też, że kraje, które mają największą liczbę uchodźców z Ukrainy, takie jak Polska i Niemcy, też Czechy, powinny uzyskać wsparcie finansowe z instytucji europejskich. To było znacznie ważniejsze spotkanie niż to de facto pożegnanie Joe Bidena z tymi krajami, które tam (w Berlinie - red.) były - stwierdził.

Jednocześnie Sikorski przyznał, że "lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona" do stolicy Niemiec. - Z tego powodu kanclerza skrytykowała już opozycja, CDU. Mam nadzieję, że to da do myślenia naszym sąsiadom, bo przypomnę, że wtedy, gdy Polska jest obecna, to decyzje są lepsze - powiedział gość TVN24.

Autorka/Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24