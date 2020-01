Przedstawiciele klubów i kół w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie w sprawie sądownictwa

W środę po godzinie 17 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Rozmowy mają dotyczyć reformy wymiaru sprawiedliwości i nowelizacji ustaw sądowych. Opozycja chce przekonać prezydenta, by zawetował tak zwaną ustawę represyjną.

Reforma wymiaru sprawiedliwości i tak zwana ustawa represyjna tematem rozmów

Prezydencki minister Paweł Mucha poinformował we wtorek, że tematem spotkania będą kwestie zmian w wymiarze sprawiedliwości .

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL i kandydat na prezydenta, w środę w "Rozmowie Piaseckiego" mówił o swoich oczekiwaniach względem rozmowy z Andrzejem Dudą. - Prosiliśmy o to spotkanie, wnioskowaliśmy. Trzeba do skutku zabiegać, jeśli ma się dobre intencje, chce się zablokować złą ustawę. Będziemy wzywać, by prezydent zawetował tę ustawę. Będziemy przedstawiać argumenty, pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości - wskazywał.