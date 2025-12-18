Czarzasty do parlamentarzystów: lubię was, kocham i szanuję Źródło: TVN24

Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów odbyło się w czwartek po godzinie 12 w holu głównym Sejmu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty życzył posłom i senatorom przede wszystkim spokoju i zdrowia. - Mówię o zdrowiu, mając w tej sprawie wielkie doświadczenia tego roku. Siły różne, z lekarzami na czele oczywiście, dały mi powrót do zdrowia. I wiem, co to znaczy zdrowie, dlatego wam życzę tego zdrowia - podkreślił marszałek Sejmu.

- Życzę, żebyście znaleźli spokój przy świątecznym stole Świąt Bożego Narodzenia. Życzę, żebyście przytulili swoich bliskich. Życzę wam szczęścia, bo was lubię, kocham i szanuję. Wszystkiego najlepszego - dodał Czarzasty.

Kidawa-Błońska: życzę tego pokoju, o którym wszyscy marzą na całym świecie

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że opłatek to symbol pojednania i bliskości. - Czasem może warto odrzucić od siebie to, kim jesteśmy, jakie mamy poglądy, przekonania i spojrzeć na tego obok nas z życzliwością, jak człowiek na człowieka - uznała.

Kidawa-Błońska życzyła parlamentarzystom spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych. - Życzę tego pokoju, o którym wszyscy marzą na całym świecie i tego, żebyśmy w przyszłym roku mogli się tu spotkać i powiedzieć, że zrobiliśmy dużo wspaniałych rzeczy, myśląc o wszystkich - zaznaczyła.

Na spotkaniu obecni byli też przedstawiciele duchowieństwa. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas podziękował posłom i senatorom za ich pracę. - Zwykle jesteście osądzani, krytykowani i może jeszcze gorzej, dlatego jest taka potrzeba we mnie, by wam podziękować za całoroczną pracę - podkreślił.

- Myślałem sobie, czego ja bym najbardziej chciał, jako obywatel, jako Polak, od tych, którzy są w tych salach Sejmu i Senatu. I jednak dzisiaj na pierwszym miejscu pojawia mi się to pragnienie współpracy. W słowie współpraca jest słowo "pół", czyli ja daję moje pół, ty dajesz swoje pół i mamy naszą całość. Zachęcam do tego, żeby - inspirując się Bożym natchnieniem - podejmować codzienny wysiłek współpracy - podkreślił metropolita warszawski.

