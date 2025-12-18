Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rano go jeszcze nie było. Przedstawiciel MSZ na rozmowach Nawrocki-Zełenski potwierdzony

Marcin Bosacki
Bosacki: znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony
Źródło: TVN24
W rozmowach Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim nasze MSZ będzie reprezentował wiceminister Marcin Bosacki - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wcześniej sam Bosacki powiedział w porannej "Rozmowie Piaseckiego", że w spotkaniu nie będzie uczestniczył przedstawiciel rządu. - Zaproszenie dla MSZ przyszło około południa - wyjaśnił rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.

Oglądaj "Rozmowę Piaseckiego" od poniedziałku do czwartku o godzinie 7.30 w TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+.

W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Znowu żaden przedstawiciel rządu do delegacji prezydenta nie jest zaproszony. To jest absolutnie niezgodne z konstytucją, która wymaga od prezydenta, chcę powiedzieć to bardzo mocno, współpracy z rządem w sprawach międzynarodowych - powiedział w czwartek po godz. 7.30 rano w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Bosacki.

Dopytywany, czy zawsze było tak, że w tego rodzaju spotkaniach uczestniczył również przedstawiciel MSZ, Bosacki potwierdził. - Oczywiście w spotkaniu w cztery oczy uczestniczą tylko liderzy, ewentualnie tłumacze, jeśli jest to potrzebne (...). Natomiast jeśli chodzi o delegacje, zawsze powinien być przedstawiciel rządu, czyli MSZ-u - tłumaczył wiceminister.

Jak dowiedział się jednak i przekazał tuż po godz. 13 dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki, sytuacja uległa zmianie. "Według moich informacji, właśnie do MSZ wpłynęło z Kancelarii Prezydenta zaproszenie na jutrzejsze spotkanie. Także - jeden punkt zapalny mniej" - napisał. 

Leśkiewicz: jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany jeszcze rano o sprawę, zaznaczył, że trwają ostatnie przygotowania do oficjalnej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie. - Przygotowując wizytę, jesteśmy na bieżąco w kontakcie z MSZ - przekonywał. Według Leśkiewicza w tej sytuacji "formułowanie zarzutów" do strony prezydenckiej dotyczących składu delegacji, jest niepoważne i nieprofesjonalne. - Przed ważną dla relacji polsko-ukraińskich wizytą prezydenta Ukrainy próbuje wywołać polityczną awanturę - ocenił. Dodał też, że agenda planowanego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy obejmuje tematy związane z bezpieczeństwem, gospodarką i sprawami historycznym.

Po południu rzecznik prezydenta przekazał, że w delegacji na spotkanie MSZ będzie reprezentował właśnie Bosacki. Ocenił, że w tej sytuacji wiceszef MSZ nie powiedział prawdy.

Tymczasem MSZ przekonuje, że rano Bosackiego nie było jeszcze w składzie delegacji. - Zaproszenie dla MSZ przyszło około południa - przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem

Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem

Świat
O czym Nawrocki będzie rozmawiać z Zełenskim? "Trzy bloki tematów"

O czym Nawrocki będzie rozmawiać z Zełenskim? "Trzy bloki tematów"

Co jest w dokumencie MSZ do prezydenta?

W "Rozmowie Piaseckiego" Bosacki był też pytany, czy resort dyplomacji skierował do Pałacu Prezydenckiego notkę w sprawie piątkowego spotkania liderów, wskazującą priorytety tych rozmów.

- To nie jest notka. To są bardzo wnikliwe, kilkustronicowe dokumenty (...), propozycje też do rozmowy, plus materiał informacyjny - powiedział. Dodał, że podpisany w środę wieczorem dokument jest prawdopodobnie w drodze do prezydenta.

Jak przekazał wiceminister, tezą numer jeden jest "jednoznaczne wsparcie dla Ukrainy w jej konflikcie z Rosją, bo to jest nie tylko moralnie słuszne, ale też absolutnie w polskim interesie". - Jeśli Ukraina padnie, to my będziemy mieli granicę strategiczną z agresywną Rosją, która będzie miała 1200 kilometrów, a nie 700 jak w tej chwili - kontynuował.

Dopytywany, czy strona rządowa będzie próbowała jeszcze zabiegać o obecność przedstawiciela MSZ na nadchodzącym spotkaniu, Bosacki odpowiedział: - Zawsze jesteśmy gotowi wspierać prezydenta i oczekujemy, że będzie on zgodnie z konstytucją współpracował z rządem w sprawach międzynarodowych, ale akurat w sprawach ukraińskich czy europejskich prezydent ma ewidentnie inne zdanie niż rząd i polska racja stanu. 

Do podobnej sytuacji, gdy w prezydenckiej delegacji zabrało przedstawiciela MSZ, doszło w czasie wrześniowej wizyty Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym wówczas między innymi korespondent "Faktów" TVN w USA Marcin Wrona, powołując się na swoje źródła.

OGLĄDAJ: Co dalej z zamrożonymi aktywami Rosji? "Opór Belgii można załagodzić i pokonać"
pc

Co dalej z zamrożonymi aktywami Rosji? "Opór Belgii można załagodzić i pokonać"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, os/akr, adso

Źródło: TVN24, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiPrezydent RPWołodymyr ZełenskiUkrainaMinisterstwo Spraw ZagranicznychDyplomacjaStosunki Polska - Ukraina
Czytaj także:
pap_20250513_2EX
"Simion dał ludzi od sociali". "Rumuński łącznik", tworzenie zasięgów i pytania o kampanię Nawrockiego
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: sytuacja dojrzała do tego, żebyśmy z Tuskiem porozmawiali
Polska
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
WARSZAWA
Komar
Komary wywołały epidemię. "Jesteśmy narodem przygarbionych ludzi"
METEO
imageTitle
Szalone dni zdobywcy Pucharu Świata. Wziął ślub, czasu na świętowanie brak
EUROSPORT
Kryptowaluty
Sejm ponownie uchwalił ustawę o kryptowalutach. To drugie podejście
BIZNES
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
BIZNES
Marcin Przydacz
Wizyta Przydacza w USA przed G20. Motyka: poleciał się lansować
Polska
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Na tropie Żelaznej Bramy
Piotr Bakalarski
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Radni przeciwko przejęciu teatru przez resort kultury. W tle awantura o dyrektora
Kielce
imageTitle
Najgłośniejsze rozstanie ostatnich lat. "Mam wątpliwości, czy to Alcaraz podjął decyzję"
EUROSPORT
Mgła, noc, zamglenia
Gęste mgły. Długa lista województw z ostrzeżeniami
METEO
imageTitle
Właściciel klubu ujawnił żądania Grosickiego. Ogromne pieniądze
EUROSPORT
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka
Lubuskie
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
BIZNES
Radna Gdańska Sylwia C. usłyszała zarzuty
Kazała taksówkarzowi wracać do "swojego kraju". Radna KO z zarzutami
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie
Wołodymyr Zełenski już w Polsce
Polska
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje w centrum wyłączone z ruchu
WARSZAWA
pap_20250610_079
Partia apeluje. Rzecznik PiS o szkodach z "wpisów i publicznych wypowiedzi"
Polska
Dmitrij Kozak. Zdjęcie z września 2019 roku
Putin wydał mu polecenie. Odmówił i powiedział, że ten może go rozstrzelać
Świat
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
METEO
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
BIZNES
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7
WARSZAWA
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
Kto odpowiada za udział Polski na szczycie G20? Rzecznik prezydenta: oczywistym jest
Polska
44-latka sądziła, że koresponduje ze znanym polskim wokalistą
Chwyta mikrofon na scenie, po czym upada, krzycząc z bólu
Świat
Kielce
Stolica kolejnego województwa wprowadza nocną prohibicję
Kielce
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
WARSZAWA
imageTitle
Pędził 120 km/h, uderzył o stok. Alpejczyk zabrany śmigłowcem do szpitala
EUROSPORT
Jerzy Gajewski
To on pokieruje pracami zespołu śledczego w sprawie Smoleńska
Polska
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica