Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

To jego uściskał prezydent. Kim jest Tomasz P. znany jako "Dragon"?

Tomasz P., pseud. "Dragon" w towarzystwie kolegów ze środowiska białostockich neonazistów
"'Dragon' był jednym z liderów"
Źródło: TVN24
Nie cichnie dyskusja po sobotnim spotkaniu, w czasie którego prezydent Karol Nawrocki "serdecznie uściskał" szefa gangu kiboli Tomasza P. Znany pod pseudonimem "Dragon" od ponad dwóch dekad jest aktywny w białostockich środowiskach kibolskich.

Prezydent Karol Nawrocki w sobotę, 10 stycznia, wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze w Częstochowie. W niedzielę Szymon Jadczak w Wirtualnej Polsce opisał, że po części dostępnej dla wszystkich doszło do spotkania "w bardziej wyselekcjonowanym gronie", gdzie prezydent wyszedł do oczekujących go kibiców w jednej z sal na Jasnej Górze.

Jednym z nich był - jak napisała WP - Tomasz P., pseudonim "Dragon", którego prezydent "serdecznie uścisnął". Mężczyzna to skazywany w przeszłości przywódca gangu kiboli Jagiellonii Białystok. Jak czytamy, teraz "czeka na wyrok sądu drugiej instancji, po tym, jak w 2024 r. został nieprawomocnie skazany na 6 lat więzienia za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia".

Cytowany przez portal obrońca Tomasza P., adwokat Rafał Gulko, przekazał, że "formalnie jego klient jest osobą niekaraną", ponieważ "poprzednie wyroki uległy zatarciu". Wyrok z 2024 roku - jak mówił - jest nieprawomocny. WP podawała też, że "sąd na wniosek obrońcy skrócił okres, po którym doszło do zatarcia poprzednich wyroków 'Dragona'".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To spotkanie komentuje się samo"

"To spotkanie komentuje się samo"

Nie milkną echa. "Nie wszystkie osoby są sprawdzane"

Nie milkną echa. "Nie wszystkie osoby są sprawdzane"

Środowisko białostockich kiboli i śledztwo

Tomasz P. to osoba szeroko znana w białostockich środowiskach kibolskich, w których - jak podawała WP - jest aktywny już od ponad dwóch dekad. Zaczynał jeszcze jako nastolatek, gdy razem z młodszym bratem Mateuszem chodzili na mecze miejscowej Jagiellonii.

W 2006 roku "Dragon" został skazany za napaść z użyciem broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu na funkcjonariusza publicznego. Kolejny wyrok dotyczył podżegania do napadu, do którego doszło z użyciem broni i zginęła w nim jedna osoba.

Od tego czasu niewiele się zmieniło. Teraz Tomasz P. czeka na wspomniany wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym został nieprawomocnie skazany na sześć lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator Grzegorz Masłowski z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

"Gorzka chwila". Prokurator o Nawrockim i "Dragonie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Gorzka chwila". Prokurator o Nawrockim i "Dragonie"

Robert Zieliński

W rozmowie z reporterem tvn24.pl Robertem Zielińskim prokurator wspominał początki śledztwa, gdy "dostał sprawę szeroko rozumianej przestępczości związanej z kibolami Jagiellonii o podłożu nazistowskim". - W terenie intensywnie już rozpracowywali te struktury policjanci z komendy wojewódzkiej i z Centralnego Biura Śledczego - mówił Masłowski.

Opowiedział również o zatrzymaniach osób należących do białostockiej grupy neonazistów. - Zatrzymywaliśmy kolejnych jej członków, w ich komputerach znaleźliśmy masę fotografii z symboliką nazistowską. W skrócie: tam, gdzie jeździli grupą, to sobie hajlowali - mówił.

Właśnie do takiego archiwalnego zdjęcia Tomasza P. dotarł portal Onet. Pokazuje ono "Dragona" w towarzystwie kolegów ze środowiska białostockich neonazistów. Wszyscy są uchwyceni w czasie wykonywania nazistowskiego salutu.

Tomasz P., pseudonim "Dragon" w towarzystwie kolegów ze środowiska białostockich neonazistów
Tomasz P., pseudonim "Dragon" w towarzystwie kolegów ze środowiska białostockich neonazistów
Źródło: Onet.pl

Masłowski był też pytany o to, jakie zarzuty sformułował wobec "Dragona". Jak wymienił, było to "kierowanie porwaniem chłopaka, który wcześniej obrabował księdza oraz organizowanie ustawek, a także udział w produkcji filmu z treściami jawnie nazistowskimi i na koniec kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą".

Dlaczego doszło do spotkania?

W przestrzeni publicznej pojawiły się w związku z tym pytania, kto jest odpowiedzialny za spotkanie Nawrockiego z Tomaszem P. Służba Ochrony Państwa twierdzi, że "nie otrzymała żadnej listy gości" i "to kancelaria prezydenta w ostatniej chwili typowała osoby, które tam będą".

Szef KPRP Zbigniew Bogucki przekonywał zaś, że "spotkanie miało charakter publiczny". Głos zabrał też prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, który tłumaczył, że "okoliczności związane ze skazaniem jednego z uczestników sobotniego spotkania na Jasnej Górze nie były panu prezydentowi znane".

Spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze
Spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze
Źródło: X/Salekk860

Jeszcze we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński informował, że jego resort wyjaśnia, czy SOP wiedziała, jakie osoby miały wziąć udział w spotkaniu z Nawrockim. Ocenił również, że spotkanie prezydenta z Tomaszem P. nie było przypadkowe.

- Ten facet na tym spotkaniu nie wygląda, że to jest jakiś gość w dziesiątym rzędzie. To wygląda jak lider środowiska, który wita pana prezydenta. Nie ma wątpliwości, że kancelaria pana prezydenta wiedziała o jego obecności. To nie jest przypadkowe spotkanie na ulicy. I pytanie, czy wiedziała o tym SOP, czy SOP była poinformowana na ten temat - mówił.

OGLĄDAJ: Służby prezydenta "bardzo zawiodły"
pc

Służby prezydenta "bardzo zawiodły"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: Onet, Wirtualna Polska, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Onet.pl

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiPrezydent RPKancelaria Prezydenta RPKibicenaziści
Czytaj także:
imageTitle
Polska rozpoczyna Euro. Od razu wielkie wyzwanie
RELACJA
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
METEO
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Resort bierze pod lupę chińskie pojazdy. "Trwają prace dotyczące ograniczenia"
BIZNES
sofia ulica tory ludzie shutterstock_2723112451
Gwałtowny wzrost cen. Niepokojące problemy po zmianie waluty
BIZNES
imageTitle
Pokaz siły Islandczyków, gol-cudo Włochów
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Decydują w Polsce 2050. Ruch Hołowni
Patryk Michalski
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Zmiany w poborze opłat od turystów w Zakopanem. Miasto liczy na duży zysk
Kraków
imageTitle
Dzień dobry ze skokami. O której pierwszy konkurs w Sapporo?
EUROSPORT
Grenlandia - protest przed ambasadą USA
Sojusznik czy przeciwnik? "Paradoksalne zachowanie"
BIZNES
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
WARSZAWA
Donald Trump i Maria Corina Machado w Białym Domu w czasie przekazania prezydentowi USA medalu noblowskiego
Komitet Noblowski zabrał głos po przekazaniu medalu Trumpowi
Świat
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
METEO
imageTitle
Teatr jednego aktora. Rewelacyjny debiutant zagra o finał Mastersa
EUROSPORT
Szpital powiatowy w Kazimierzy Wielkiej
Wytrzeźwiał i stanął przed sądem. Skazany po awanturze w szpitalu
Kielce
Talibowie
"Kandahar kontra Kabul". Konflikt na szczytach władzy
Świat
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Znieważył troje 14-latków, bo rozmawiali po ukraińsku. Wyrok
Kraków
shutterstock_1294720024_1
To miasto ma najwyższy odsetek milionerów
BIZNES
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
WARSZAWA
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz nieobecny. Mamy komentarz z kancelarii prezydenta
Polska
Zbigniew Ziobro
Obrońcy Ziobry i gra na odwlekanie. "Jakoś wtedy nie formułowali takiego wniosku"
Polska
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
METEO
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: mogę to zrobić
BIZNES
Myjonice
Nie żyje 11-letni chłopiec, matka w szpitalu. Ojciec uratował dwoje małych dzieci
Poznań
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w młynie, nie żyje mężczyzna
Kraków
imageTitle
Podium dla bezbłędnych. Polki daleko
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
WARSZAWA
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Rzecznik KE: strona pornograficzna jest jedną z najpopularniejszych wśród dzieci w Polsce
BIZNES
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
METEO
Czujnik tlenku węgla
Małe urządzenie, które ratuje życie. Jak wybrać czujkę czadu?
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica