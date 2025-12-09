"Oczekujemy na zaproszenie". MSZ odpowiada kancelarii prezydenta

Marcin Przydacz o spotkaniu prezydenta z Sikorskim: uważamy, że dyplomacja lubi ciszę Źródło: TVN24

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" mówił o konflikcie między KPRP a MSZ, dotyczącym nominacji ambasadorskich. Zapowiedział, że "będzie odpowiednie działanie, by doprowadzić do kompromisu". - Będą spotkania w najbliższym czasie - przekazał.

Pytany o termin takiego spotkania, odparł, że raczej już nie w 2025 roku. - Myślę, że po nowym roku, na spokojnie, jak ochłonie pan minister Sikorski i przestanie myśleć tylko w kategoriach walki politycznej i swojej ambicji do bycia może kiedyś ważnym urzędnikiem państwowym - dodał.

Rzecznik MSZ: oczekujemy na zaproszenie

We wtorek na słowa prezydenckiego ministra zareagował rzecznik MSZ. Maciej Wewiór stwierdził, że Radosław Sikorski jest gotów do rozmowy z prezydentem.

- Jeśli chodzi o możliwe spotkanie, po naszej stronie jest oczywiście gotowość. Oczekujemy już drugi miesiąc na wysłany przez ministra Sikorskiego list i przyjmujemy za dobrą monetę, że jest gotowość także (prezydenta) na to spotkanie. Oczekujemy na zaproszenie, jeszcze nie wiem, czy ono wpłynęło - powiedział.

Rzecznik odniósł się tym samym do listu, jaki Sikorski wysłał do Nawrockiego po ich wcześniejszym spotkaniu w sprawie ambasadorów. Doszło do niego 8 października, zaś list szefa MSZ - opublikowany później przez niego w mediach społecznościowych - jest datowany na 15 października.

Sikorski deklaruje w nim chęć rozwiązania problemu dotyczącego powołania ambasadorów. Pisze też że jest gotowy do rozmowy między innymi na temat zmiany obsady szefa placówki w Waszyngtonie. Jako kandydata zaproponował obecnego polskiego przedstawiciela przy NATO Jacka Najdera.

Pod koniec września Nawrocki podkreślił, że nie ma możliwości, aby obecny szef placówki w Waszyngtonie Bogdan Klich oraz Ryszard Schnepf (chargé d’affaires we Włoszech) otrzymali nominacje ambasadorskie. Nawrocki deklarował wtedy, że w połowie października spotka się z szefem MSZ w sprawie nominacji ambasadorskich.

