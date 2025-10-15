Pieniądze dla ABW i Agencji Wywiadu. Sprzeciw speckomisji wobec rządowej propozycji

"Polskie służby są w stanie zrobić bardzo różne rzeczy na terenie Federacji Rosyjskiej" Źródło: TVN24

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych - jak zwykle za zamkniętymi drzwiami - zajmowała się dziś projektami budżetów pięciu służb specjalnych. Posłowie zgodzili się z kwotami zapisanymi dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dwóch służb wojskowych, ale zagłosowali przeciwko pieniądzom dla dwóch największych formacji: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

- To jest czas niemal wojny. Liczymy, że negatywna opinia komisji spowoduje refleksje i uda się te dwa budżety zwiększyć - wyjaśnia wieloletni członek tej komisji, były minister koordynujący służby Marek Biernacki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Co teraz z budżetami?

Teraz projekty budżetów - zarówno te z pozytywną, jak i negatywną opinią speckomisji - trafią pod obrady sejmowej komisji finansów publicznych. To tutaj posłowie mają szansę dokonać zmian w budżetach przygotowywanych na przyszły rok.

Według naszych rozmówców, taki krok komisji jest pierwszym od przynajmniej czterech kadencji Sejmu. Dotychczas rządowe propozycje zyskiwały poparcie parlamentarzystów, choć zdarzały się dyskusje.

Do momentu publikacji tekstu nie udało nam się uzyskać opinii ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka (Koalicja Obywatelska), który wraz z zastępcą generałem Radosławem Kujawą odpowiada za projekty budżetów.

