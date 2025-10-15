Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pieniądze dla ABW i Agencji Wywiadu. Sprzeciw speckomisji wobec rządowej propozycji

|
ABW
"Polskie służby są w stanie zrobić bardzo różne rzeczy na terenie Federacji Rosyjskiej"
Źródło: TVN24
Sejmowa speckomisja odrzuciła rządowe projekty budżetów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu - dowiedział się tvn24.pl. - To trudne zagłosować przeciw propozycji własnego rządu, ale pieniędzy jest zbyt mało, by te dwie służby zapewniły bezpieczeństwo Polakom - mówi poseł Marek Biernacki (PSL).

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych - jak zwykle za zamkniętymi drzwiami - zajmowała się dziś projektami budżetów pięciu służb specjalnych. Posłowie zgodzili się z kwotami zapisanymi dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dwóch służb wojskowych, ale zagłosowali przeciwko pieniądzom dla dwóch największych formacji: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

- To jest czas niemal wojny. Liczymy, że negatywna opinia komisji spowoduje refleksje i uda się te dwa budżety zwiększyć - wyjaśnia wieloletni członek tej komisji, były minister koordynujący służby Marek Biernacki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Co teraz z budżetami?

Teraz projekty budżetów - zarówno te z pozytywną, jak i negatywną opinią speckomisji - trafią pod obrady sejmowej komisji finansów publicznych. To tutaj posłowie mają szansę dokonać zmian w budżetach przygotowywanych na przyszły rok.

Według naszych rozmówców, taki krok komisji jest pierwszym od przynajmniej czterech kadencji Sejmu. Dotychczas rządowe propozycje zyskiwały poparcie parlamentarzystów, choć zdarzały się dyskusje.

Do momentu publikacji tekstu nie udało nam się uzyskać opinii ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka (Koalicja Obywatelska), który wraz z zastępcą generałem Radosławem Kujawą odpowiada za projekty budżetów.

OGLĄDAJ: Krzyki na spotkaniu z premierem. Tusk: proszę się uspokoić
premier Donald Tusk

Krzyki na spotkaniu z premierem. Tusk: proszę się uspokoić
NA ŻYWO

premier Donald Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
ABWSejmAgencja WywiaduwywiadCBA
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
METEO
Niemieccy żołnierze w Calw
Przywrócenie służby wojskowej w Niemczech? Spór dzieli rząd
Świat
Zaginiony Petros Krommidas
Zaginął pół roku temu, wciąż może wygrać wybory
Ewa Żebrowska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
METEO
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
WARSZAWA
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Śródmiejscy radni zaopiniowali pilotaż nocnej ciszy alkoholowej
WARSZAWA
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzina wybierała się na lody, ojciec potrącił raczkujące dziecko. Decyzja sądu
Białystok
Bojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
FAŁSZBojownicy Hamasu witani w Gazie "jak bohaterowie"? Co to za film
Zuzanna Karczewska
Doprowadzenie duchownego
Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany
Katowice
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
METEO
imageTitle
Skompromitowali się z Wyspami Owczymi. Prezes powiedział dość
EUROSPORT
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
WARSZAWA
imageTitle
Paradoks eliminacji. Wysoka porażka będzie w ich interesie
EUROSPORT
Pete Hegseth
Hegseth: jeśli wojna się nie skończy, USA podejmą niezbędne kroki
Świat
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
BIZNES
imageTitle
Majchrzak gra o ćwierćfinał w Sztokholmie
RELACJA
napoje energetyczne
"Energetyki" nie dla dzieci. Ustawowy zakaz znów w Sejmie
Piotr Wójcik
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
"Dziecko, początkowo zdrowe, traci wszelkie funkcje". Przełom w leczeniu rzadkiej choroby
Zdrowie
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Byk stratował kobietę, nie przeżyła
Kielce
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Jak powiedział do mnie Pete Hegseth..."
Polska
Kobieta od 27 lat nie wychodziła z domu
Została skreślona z listy uczniów, 27 lat nie wychodziła z domu
Małgorzata Goślińska
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
BIZNES
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
BIZNES
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
BIZNES
"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025
"Podcast polityczny" nagrodzony Best Stream Audio Awards 2025
Polska
Andrzej Michalski podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej
Polak podarował papieżowi konia czystej krwi arabskiej
Świat
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
METEO
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica