Czy prezydent i premier powinni być z tej samej partii? Sondaż

We wtorek ukazał się nowy sondaż pracowni Opinia24. Zapytano w nim Polaków o to, czy to dobrze, czy źle, że prezydent i rząd są z różnych opcji politycznych.

Niemal połowa, bo 48 proc. ankietowanych odpowiedziało, że różnica opcji między głową państwa, a rządem jest zjawiskiem pozytywnym. 21 proc. oceniło, że to "zdecydowanie dobrze", a 27 proc. - "raczej dobrze". Przeciwną opinię wyraziło 32 proc. respondentów, przy czym 15 proc. wskazało, że to "zdecydowanie źle", a 17 proc. "raczej źle". 20 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Sondaż. Różnice w zależności od preferencji partyjnych

Autorzy badania wskazują na różnice w podejściu do obecnej sytuacji politycznej w zależności od preferencji wyborczych. Z sondażu wynika, że największe poparcie dla różnych opcji politycznych prezydenta i rządu wyrażają wyborcy Konfederacji - 37 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 46 proc. "raczej dobrze". W przypadku wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna było to odpowiednio 50 proc. i 21 proc., a wśród wyborców PiS 41 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. "raczej dobrze".

Z kolei największy sprzeciw wobec stanu, w którym prezydent i rząd są z różnych obozów, deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej - 44 proc. z nich oceniło sytuację zdecydowanie źle, a 26 proc. jako raczej złą.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-12 czerwca na grupie 1003 osób, techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).

