Polacy o kontroli na granicach i stosunku do migrantów. Zaskakujące wyniki badań

"Bez sensu robi się z nich straszaka". Ministra o Centrach Integracji Cudzoziemców Źródło: TVN24

Odsetek zwolenników pełnej kontroli migrantów na granicach jest najwyższy wśród wyborców KO, sięga 87 procent - wynika z badania Opinia24 opisanego przez "Rzeczpospolitą". W gronie wyborców Konfederacji i PiS wynosi odpowiednio 74 proc. i 67 proc. Zdecydowanie mniej respondentów opowiada się natomiast za zmniejszeniem liczby cudzoziemców przybywających do Polski.

Kluczowe fakty: "Rzeczpospolita" opublikowała we wtorek wyniki najnowszego badania Opinia24 dla More in Common Polska.

Sprawdzono, jaki jest stosunek Polaków do kontroli migrantów i ograniczenia ich napływu.

Zdaniem dyrektora zarządzającego More in Common Polska, "uzyskanie kontroli nad migracją do Polski pozostaje absolutnym priorytetem w zakresie polityki migracyjnej dla wszystkich grup społecznych w naszym kraju".

Zwolenników pełnej kontroli tych, których wpuszczamy do Polski, najwięcej jest wśród wyborców KO - wynika z najnowszego badania na zlecenie More in Common Polska przez Opinia24 "Wyzwania i potencjał rosnącej migracji do Polski", które publikuje wtorkowa "Rzeczpospolita".

"Słowa premiera powtarzane od jesieni ubiegłego roku: 'musimy odzyskać kontrolę nad tymi, którzy wjeżdżają do Polski' - uzasadniające wprowadzenie restrykcji dla cudzoziemców jako najważniejsze w polityce migracyjnej - uznaje aż 87 proc. wyborców KO. To najwięcej wśród sympatyków pięciu najważniejszych partii" - pisze dziennik.

Dla porównania za pełną kontrolą na granicach opowiada się 67 proc. wyborców PiS i 74 proc. Konfederacji. "A wydawałoby się, że te ugrupowania najbardziej są przeciwne imigrantom. Niewiele mniej popiera to rozwiązanie wyborców Nowej Lewicy (68 proc.) i Trzeciej Drogi (70 proc.). A także 55 proc. osób głosujących na Razem" - stwierdzono w komentarzu.

"Badania nie pokazują wrogości Polaków wobec samych migrantów"

"Uzyskanie kontroli nad migracją do Polski pozostaje absolutnym priorytetem w zakresie polityki migracyjnej dla wszystkich grup społecznych w naszym kraju" - podkreśla w rozmowie z "Rz" Adam Traczyk, dyrektor zarządzający More in Common Polska.

Zaznaczył, że "badania nie pokazują jednak wrogości Polaków wobec samych migrantów". "Chcemy tylko twardej polityki migracyjnej i mimo wielu obaw, dezinformacji, zachowujemy wobec nich ogólnoludzką życzliwość, doceniamy ich wkład w nasz kraj" - tłumaczył Traczyk.

Z badania wynika, że za zmniejszeniem liczby cudzoziemców przybywających do Polski jest zdecydowanie mniej głosów - najwięcej wśród sympatyków PiS (25 proc.), po 20 proc. w Nowej Lewicy, Konfederacji i Trzeciej Drodze, nieco więcej, bo 22 proc., wśród wyborców partii Razem. Najniższy odsetek jest w KO - chce tego zaledwie 8 proc.