Nowy sondaż partyjny

"Nie ma dowodów, ale jest opowieść o zamachu". Materiał Jakuba Sobieniowskiego "Fakty" TVN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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Nowy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ukazał się w środę. Zapytano w nim Polaków o to, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Z badania wynika, że najwięcej osób zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (29,2 proc.). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,2 proc.

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Sondaż partyjny - kolejne miejsca

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Konfederacja z wynikiem 10,7 proc., a czwarte - Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 10,1 proc. Kolejne miejsce zajęła Lewica (7,8 proc.), z kolei pod progiem wyborczym znalazło się PSL (4,1 proc.), Partia Razem (2,8 proc.) i Polska 2050 (1,1 proc.). Niezdecydowanych w tym badaniu było 10 proc.

Sondaż partyjny

WP opublikowała też podział mandatów, jaki wiązałby się z takimi wynikami wyborów. W takim układzie KO mogłaby liczyć na 165 mandatów, a PiS na 135. Konfederacja miałaby 58 mandatów, KKP 55. Lewica wprowadziłaby do Sejmu 47 posłów.

Oznacza to, że żadne z ugrupowań nie miałoby samodzielnej większości, do której utworzenia potrzeba 231 mandatów. Najbliżej byłyby łącznie PiS z obiema Konfederacjami - wspólnie mieliby 248 mandatów.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-28 czerwca metodą mix-mode online oraz telefonicznie, CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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