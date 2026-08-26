Polska Nowy sondaż partyjny. Jedna partia z wyraźnym wzrostem Oprac. Adam Michejda |

Pacześniak: sondaże pokazują, że podział Konfederacji na partie Mentzena i Brauna był dobrym ruchem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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W Sejmie po wyborach trudno będzie o jakąkolwiek realną koalicję - zauważa "Rzeczpospolita", publikując swój najnowszy sondaż partyjny. Wynika z niego, że gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższą niedzielę, na KO głosowałoby 28,1 proc. uczestników badania, o 2 punkty procentowe mniej niż pod koniec lipca. Dokłanie 10 punktów procentowych mniej - 18,1 proc. osób - chce oddać głos na PiS (0,8 pp. więcej niż przed miesiącem).

Na kolejnym miejscu nowego badania IBRiS znalazły się: Konfederacja z poparciem na poziomie 13,2 proc. (wzrost o 0,9 pp.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,8 proc. (spadek o 2,1) i Lewica - 6,6 proc. (spadek o 0,4). Nad granicą progu wyborczego znalazłoby się jeszcze nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego; Rozwój Plus może liczyć na poparcie 6,4 proc. wyborców, notuje jednak spadek o 1 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" - sierpień 2026

Poniżej progu znajdują się: PSL - 3,5 proc. (wzrost o 0,7 pp.) i Polska 2050 - 0,8 proc. Komentując badanie dziennik zauważa, że największy wzrost od lipca tego roku notuje partia Razem. Na ugrupowanie Adriana Zandberga chce oddać swój głos 4,6 proc. badanych, a to o 3 pp. więcej niż w lipcu. - Dobry wynik Razem jasno pokazuje, że alternatywą dla miernego rządu PO i jego przystawek nie musi być skrajna prawica - komentuje w "Rzeczpospolitej" Bartosz Grucela, skarbnik partii.

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Sondaż IBRiS i sytuacja w Sejmie

Dziennik, powołując się na wyliczenia prof. Jarosława Flisa z UJ, pokazuje też możliwy rozkład mandatów w Sejmie. Wynika z niego, że KO może liczyć na 181 miejsc, PiS - 109, Konfederacja - 75, Konfederacja Korony Polskiej - 43, Nowa Lewica - 27 i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego - 25.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że frekwencja w wyborach wyniosłaby 55,8 proc. "To być może największe zmartwienie Donalda Tuska w tym badaniu - brak mobilizacji wyborców, chociaż deklarowana frekwencja i tak jest nieco wyższa niż w lipcu. Spada za to systematycznie liczba osób, które mówią, że 'zdecydowanie' idą na wybory" - zauważa dziennik.

Sondaż na zlecenie "Rzeczpospolitej" został zrealizowany przez IBRIS w dniach 21 i 22 sierpnia, na grupie 1067 badanych.