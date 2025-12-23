Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów

Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
Łoboda: cieszy wynik KO, ale martwi poparcie dla koalicjantów
Źródło: TVN24
Wynik Koalicji Obywatelskiej cieszy. Myślę, że zbieramy premię za to, że jesteśmy zjednoczeni - mówiła posłanka Dorota Łoboda, komentując najnowszy sondaż partyjny Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Jednocześnie przyznała, że "martwi" poparcie dla koalicjantów. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik zapowiedział "walkę" o podium. Z kolei poseł KO Adrian Witczak ocenił, że "niepokojące jest to, że prawa strona się tak umacnia".

Z najnowszego sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 32,8 procent ankietowanych (+1,1 punktu procentowego w porównaniu do badania tej pracowni z początku grudnia).

Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 procent (+0,3 p.p.). Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,7 procent (-3,9 p.p.). Na czwartym miejscu znalazło się ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 8,6 procent (+2,4 p.p.). Na dalszych pozycjach uplasowały się: Lewica, partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. 

Lider się umacnia. Najnowszy sondaż
Lider się umacnia. Najnowszy sondaż

"Cieszy" wynik KO, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów

Jak komentują wyniki sondażu politycy? - Oczywiście wynik Koalicji Obywatelskiej cieszy. Myślę, że zbieramy premię za to, że jesteśmy zjednoczeni, że nie ma u nas wewnętrznych kłótni, że jesteśmy partią stabilną, przewidywalną i że Donald Tusk, nasz lider, jest premierem rządu - powiedziała we wtorek w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawa-Litwińską rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

Przyznała, że KO "martwi" to, że pozostałe partie tworzące koalicję rządową plasują się w sondażu poniżej progu wyborczego.

- Dlatego, że chcielibyśmy w 2027 roku tworzyć rząd koalicyjny w tym samym składzie - oświadczyła. - Liczymy na to, że partie, które z nami tworzą koalicję, odbudują swoje poparcie. Mowa tu przede wszystkim o Polsce 2050 i o PSL-u, bo Lewica wydaje się być dość stabilnie w większości sondaży powyżej progu, więc liczę na to, że ten koalicjant do parlamentu wejdzie - mówiła.

Posłanka wyraziła przekonanie, że "jeżeli będziemy dowozić kolejne programy, kolejne projekty, na które umawialiśmy się z Polkami i Polakami, to poparcie zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i poszczególnych koalicjantów odpowiedzialnych również za pracę rządu będzie rosło".

Odniosła się też do wyniku Konfederacji oraz ugrupowania Grzegorza Brauna.

- Martwi mnie to przede wszystkim z uwagi na fakt, że tyle osób wybiera ugrupowania bardzo skrajne i bardzo radykalne. Konfederacja Korony Polskiej to partia antyunijna, lider jest antysemitą, homofobem - powiedziała. Jej zdaniem to też jest "sygnał, że powinniśmy być czujniejsi, uważniejsi, prostować wszelką dezinformację i jasno stawać po jasnej stronie mocy".

"Niepokojące jest to, że prawa strona się tak umacnia"

- To już kolejny taki sondaż, więc możemy powiedzieć, że ta tendencja jest wzrostowa i mam nadzieję, że ona będzie utrzymana, że będziemy przekonywać Polaków, że będziemy zdobywać coraz to większe zaufanie, aby w przyszłych wyborach na nas zagłosować - powiedział poseł KO Adrian Witczak.

- To nas motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby w przyszłych wyborach zdobyć taką większość, gdzie będzie możliwość odrzucenia weta prezydenckiego. A czemu nie samodzielnie? - pytał.

Zaznaczył, że "niepokojące jest to, że prawa strona się tak umacnia i że takie osoby jak bandzior Braun zdobywają takie poparcie". - Ale to też pokazuje, że musimy jeszcze mocniej dementować fake newsy, dementować nieprawdę, która pojawia się w przestrzeni publicznej - dodał.

Rzecznik Nowej Lewicy: to motywacja do cięższej pracy

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik komentując wyniki sondażu, oznajmił, że "to jest dla nas motywacja do cięższej pracy".

- Za nami duże zmiany w Sejmie, duże zmiany w partii, bo przecież mieliśmy cały proces wyborczy - zauważył. W listopadzie Włodzimierz Czarzasty zajął miejsce Szymona Hołowni (Polska 2050) na stanowisku marszałka Sejmu. Natomiast w połowie grudnia odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, na którym delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. Przewodniczącym został Czarzasty, czyli dotychczasowy współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Michnik zapowiedział, że od nowego roku Nowa Lewica "rusza z kampanią wyborczą, z trasą". - Mamy propozycje programowe, przygotowaną ofensywę legislacyjną - mówił. - Będziemy walczyć o to, żeby już niedługo być na trzecim miejscu i na podium - podkreślił.

"Nie obawiam się zniknięcia z mapy politycznej"

- My się nie zatrzymujemy. Trwają prace chociażby nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, to się rozstrzygnie lada dzień. Przedstawiamy rozwiązania dotyczące problemów w ochronie zdrowia. Pracujemy nad rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego. Ta praca toczy się każdego dnia - mówiła posłanka Lewicy Dorota Olko.

Czy Lewica nie obawia się, że zniknie z mapy politycznej, biorąc pod uwagę to, jak radzi sobie Konfederacja? - Stawiamy na spokojną, konsekwentną pracę i absolutnie nie obawiam się zniknięcia z mapy politycznej - powiedziała.

Autorka/Autor: js/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

SondażeKoalicja ObywatelskaLewicaKonfederacjaGrzegorz BraunSejmPolityka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica