Śnięte ryby w Odrze. Aktywista: to początek wielkiej katastrofy

Śnięte ryby to początek wielkiej katastrofy. Proszę pamiętać, że teraz ptaki będą je jadły i będziemy widzieli wielką śmierć tej rzeki - powiedział w TVN24 muzyk i aktywista Michał Zygmunt, od lat związany z rzeką Odrą. Jak zwracał uwagę, "ludzie po prostu nie wiedzą niczego" o sprawie. - Używają tej rzeki, podlewają swoje zbiory, pasą zwierzęta - mówił.

Wędkarze pod koniec lipca zaczęli zgłaszać informacje o śniętych rybach w Odrze. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze przekazał w środę, że stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, a także pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Aktywista: to konsekwencja poważniejszych zaniechań

Do tej sprawy odniósł się w poranku TVN24 muzyk i aktywista Michał Zygmunt, od lat związany z rzeką Odrą. - To, co widzimy teraz, jest konsekwencją poważniejszych zaniechań, które się dzieją - ocenił. - Podobne, w mniejszej skali wycieki, trwają już na Odrze od długiego czasu. To nie jest tylko ta substancja, która teraz płynie. Wcześniej wojowaliśmy z fabryką, która wypuszcza fenol - powiedział.

Śnięte ryby w Odrze KRZYSIEK/KONTAKT24

Jak podkreślał, "zgłoszenia do odpowiednich służb podjęło pewnie więcej osób". - Na pewno jest na wielu w to zaangażowanych, natomiast tych właściwych służb na rzece wciąż brak - dodał.

"Będziemy widzieli wielką śmierć tej rzeki"

Pytany o możliwą przyczynę występowania w Odrze śniętych ryb, Michał Zygmunt powiedział, że "jest to po prostu chemia". - Myślę, że problemem jest to, że instytucje po prostu tak długo każą czekać. Proszę zwrócić uwagę, że fala z górnej części biegu Odry pokonała już kilkaset kilometrów, weszła w pas Odry polsko-niemieckiej i dopiero dziś, kiedy ta fala zbliża się do ujścia do jeziora Dąbie w Szczecinie, podejmowane są jakieś kroki - mówił.

Aktywista zwracał uwagę, że "nie została wydana żadna informacja" w sprawie zagrożeń. - Przypominam, że jest szczyt lata, tysiące osób kąpie się w Odrze. Ludzie używają tej rzeki, podlewają swoje zbiory, pasą zwierzęta i tak naprawdę do dzisiaj - oprócz tego, że ludzie dzwonią do takich ludzi jak ja i pytają, czy mogą pływać kajakiem czy iść nad rzekę z psem - po prostu nie wiedzą niczego. Myślę, że to jest największym dramatem tej sytuacji - podkreślił.

Michał Zygmunt: same śnięte ryby to początek wielkiej katastrofy TVN24

- Żądamy ukarania winnych i zaangażowania się instytucji w życie nad rzekami, bo mamy wrażenie, że zostaliśmy sami - zaapelował Michał Zygmunt. - Same śnięte ryby to początek wielkiej katastrofy. Proszę pamiętać, że teraz ptaki będą jadły te ryby i będziemy widzieli wielką śmierć tej rzeki. Stała się olbrzymia tragedia - zwrócił uwagę aktywista.

