Polska

Czeskie śmigłowce w Polsce. Do ochrony nieba "bliskiego sojusznika"

Czeski śmigłowiec Mi-171Sz
Komandor Dura: powinniśmy zwrócić się do NATO o przekazanie systemów antydronowych
Źródło: TVN24
Siły Zbrojne Czech poinformowały, że trzy czeskie Mi-171Sz stacjonują już w Polsce. Pomoc ta jest realizowana zgodnie z decyzją parlamentu Czech z 2024 roku.

We wpisie w mediach społecznościowych, w którym poinformowano o dostarczeniu śmigłowców, zapowiedziano, że czescy piloci zaczną chronić polskie niebo w najbliższym czasie. Maszynom Mi-171Sz z jednostki operacji specjalnych ma towarzyszyć do 150 żołnierzy. Mogą operować w Polsce do trzech miesięcy.

"Do Polski przyleciały dziś trzy czeskie śmigłowce, które wzmocnią ochronę przestrzeni powietrznej na wschodniej granicy naszego bliskiego sojusznika" - napisano we wpisie Sił Zbrojnych Czech.

Ministra obrony Jana Czernochova podkreśliła, występując w południe w jednym z programów czeskiej telewizji publicznej, że pomoc dla Polski jest realizowana zgodnie z ubiegłoroczną decyzją parlamentu, który zezwolił na wzmacnianie przez czeską armię krajów wschodniej flanki NATO w 2025 i 2026 roku. Czescy żołnierze działają na mocy tego mandatu na Litwie, Słowacji i Łotwie.

"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument

"Eastern Sentry" w Polsce. Prezydent podpisał ważny dokument

Rafale już latają nad Polską. "Stała czujność u boku naszych sojuszników"

Rafale już latają nad Polską. "Stała czujność u boku naszych sojuszników"

Czeskie śmigłowce w Polsce

Decyzja o wysłaniu do Polski trzech śmigłowców zapadła w Pradze jeszcze przed rozpoczęciem przez Sojusz Północnoatlantycki operacji Wschodnia Straż, ale wpisuje się w tę misję NATO - mówili w niedzielę czescy politycy.

Zwracali uwagę, że gdyby było dalsze zapotrzebowanie na sprzęt i żołnierzy z Czech, to mogą pojawić się przeszkody. Na początku października zostaną wyłonieni nowi posłowie, a bez zgody parlamentu armia nie może działać za granicą.

>> "To nie tylko nowa inicjatywa, to jasny sygnał"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w piątek, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć między innymi duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.

pc

NATO uruchamia "Wschodnią Straż". Premier o szczegółach

pc
Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@ArmadaCR

