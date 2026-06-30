Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Śledztwo w sprawie "dwóch wież" umorzone

|
Jarosław Kaczyński
Śledztwo w sprawie "dwóch wież" umorzone
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące "dwóch wież" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Ostatnio w tej sprawie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała we wtorek rano, że badane w toku śledztwa czyny nie zawierały znamion czynu zabronionego. 

Jak czytamy w komunikacie, dotyczy to wątku doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera "do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż" 1,3 mln euro przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna "poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania decyzji w imieniu w/w spółki"; a także "przyjęcia 7 lutego 2018 r. w Warszawie korzyści majątkowej" w kwocie 50 tysięcy złotych przez członka Rady Fundacji "Instytut im. Lecha Kaczyńskiego'".

Śledczy nie znaleźli też znamion czynu zabronionego, badając wątek "nakłaniania w lutym 2018 r. w Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Geralda Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej" w postaci 100 tysięcy złotych członkowi Rady Fundacji "Instytut im. Lecha Kaczyńskiego", a następnie ułatwienia udzielenia korzyści majątkowej w postaci 50 tysięcy złotych i jej przyjęcia "w zamian za nadużycie przez Radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków". 

"Do czasu uzyskania tłumaczenia postanowienia na język niemiecki, Prokuratura Okręgowa nie będzie podawała szczegółowych podstaw umorzenia" - przekazała prokuratura. 

Sprawę skomentowali pełnomocnicy austriackiego biznesmena: Jacek Dubois i Roman Giertych. Zapowiedzieli zażalenie.

Giertych i Dubois reagują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Giertych i Dubois reagują

Sprawa "dwóch wież"

Sprawa "dwóch wież" wyszła na jaw w 2019 roku i związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w Warszawie. Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. 

W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy resortem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa. O ponownym przyjrzeniu się sprawie zdecydowała w lutym ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Po ponad siedmiu latach od wybuchu afery, na początku czerwca, prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS

OGLĄDAJ: Kaczyński i "dwie wieże". Anatomia afery
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Jarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Prokuratura Okręgowa Warszawa
"To, co chcą zatrzymać, to zatrzymają". Politycy komentują decyzję prokuratury
Polska
Bill Gates
Kilkumiliardowa darowizna wstrzymana. Kontrowersja wokół Billa Gatesa
BIZNES
Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik "Irka"
Przenosiła broń pod ostrzałem. Nie żyje Irena Paśnik
WARSZAWA
Truskawkowy Księżyc, Warszawa
Najniższa, najmniejsza i najciemniejsza pełnia Księżyca za nami
METEO
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
imageTitle
Najdziwniejsza obrona rzutu karnego? Dotąd niespotykana
EUROSPORT
Policja i uczestnicy "Spaceru dla przyszłości" w Warszawie
Policjant złamał rękę aktywistce. Sprawa ponownie umorzona
WARSZAWA
Guo Wengui był znany również jako Miles Guo and Ho Wan Kwok
Oszustwo na gigantyczną skalę. 30 lat więzienia
BIZNES
Szymon Hołownia
Śledztwo w sprawie "zamachu stanu". Jest komunikat prokuratury
Polska
Mężczyzna uderzył praktykantkę
Restaurator uderzył praktykantkę w twarz. Ruch prokuratury
Oborniki
Mężczyzna zaatakował ratowników i zdemolował karetkę (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ugodzony nożem przez rówieśnika
LEGNICA
Pełnowymiarowa akieta futurystycznego myśliwca Baidi Type-B (Biały Cesarz), część projektu Nantianmen, na targach lotniczych Zhuhai, listopad 2024
Chiny szykują się na wojnę w kosmosie? Czym jest Projekt Nantianmen
Maciej Michałek
Eksplozja w Monako
Eksplozja w Monako. Co ujawniło nagranie z monitoringu
Świat
shutterstock_1410529427
To "podstawowy grzech" na polskich plażach. "Samorządy ułatwiają ten proceder"
Polska
imageTitle
Zalał się krwią, chwilę później został bohaterem. Matka we łzach
EUROSPORT
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu
Po 22 alkoholu nie kupisz. "Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi"
WARSZAWA
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Najdroższe kierunki wakacyjnych wyjazdów. Lider może zaskoczyć
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Folia termiczna w oknie
Kosztuje kilka złotych. "Na moje odczucie 10 stopni w dół w pokoju"
Polska
Doszło do dachowania
Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje 16-latka
Lublin
Ricky Martin
Największe koncerty lata. Gwiazdy przyjadą do Polski
Tomasz-Marcin Wrona
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia w zakładzie. Zmarł jeden z pracowników
Rzeszów
Jacek Dubois - Roman Giertych
Giertych i Dubois reagują
Polska
Aplikacja mObywatel
Zarządzanie działalnością przez telefon. "Usługa na miarę współczesnego biznesu"
BIZNES
imageTitle
Wściekły trener Niemców. Krytykuje sędziów, do dymisji się nie poda
EUROSPORT
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja wymyka się prognozom. "Rynek może zacząć wyceniać obniżki"
BIZNES
49 min
Zbigniew Stawicki
120 miliardów złotych nieprawidłowości. "Nikt się nie spodziewał, że ktoś się przyjrzy"
News Michalskiego
imageTitle
Dramat bramkarza. Wepchnął sobie piłkę do siatki
EUROSPORT
Tramwaj wjechał w tył autobusu we Wrocławiu
Tramwaj zderzył się z autobusem
Wrocław
Open'er Festival
Open'er Festival 2026. Ile kosztują bilety i karnety?
Tomasz-Marcin Wrona

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica