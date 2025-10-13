Mentzen po rozmowie z Nawrockim: jestem bardzo zadowolony

Mentzen o pakcie senackim z PiS: nie będę dogadywał się z Kaczyńskim Źródło: Radio Zet

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen przekazał, że rozmawiał w poniedziałek z prezydentem Karolem Nawrockim o pakcie senackim Konfederacji z PiS. Według posła Nawrocki miałby być gospodarzem paktu obu partii. - Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej – dodał.

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, pytany przez o rozmowę Nawrockiego z Mentzenem, odmówił komentarza w tej sprawie.

Mentzen o rozmowie z Nawrockim

Mentzen, pytany w Polsat News o to, kiedy ostatnio rozmawiał z prezydentem, odpowiedział, że w poniedziałek. Podkreślił, że rozmowa trwała około godziny. – Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony – powiedział.

Dopytywany o szczegóły, powiedział, że namawiał Nawrockiego do zawetowania m.in. uchwalonej przez Sejm ustawy o rynku kryptoaktywów, która zakłada, że nadzór nad nim sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Lider Konfederacji przyznał też, że przedstawił prezydentowi argumenty za tym, żeby zawetował ustawy podatkowe przygotowane przez resort finansów, które – zdaniem posła – mają "dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców".

– Chciałbym, żeby wreszcie polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę, żeby wreszcie polski prezydent zawetował ustawy zmierzające do opodatkowania polskiego biznesu. Mam więc wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do prezydenta – powiedział.

Sławomir Mentzen

Zbliżenie na linii prezydent - Konfederacja?

Mentzen relacjonował, że kolejnym wątkiem poruszonym w rozmowie z Nawrockim był pomysł nawiązania paktu senackiego Konfederacji z PiS, którego gospodarzem miałby być właśnie Nawrocki.

- Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje nasze nieporozumienia z prezesem (PiS, Jarosławem - red.) Kaczyńskim. (…) Wierzę, że za jakiś czas być może (prezydent -red.) weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – ocenił poseł Konfederacji.

W jego ocenie prezydentowi zależy na poprawie relacji "po prawej stronie polskiej sceny politycznej". - Czuję się uczciwie i sprawiedliwie traktowany przez prezydenta Nawrockiego – powiedział Mentzen.

Rozmowy w sprawie paktu senackiego

W ubiegłą środę Mentzen mówił w Radiu ZET, że w sprawie możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS mógłby rozmawiać z prezydentem. - Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – powiedział wtedy. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Kaczyńskim, który "bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać". Zdaniem Mentzena Kaczyński "nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów".

Kaczyński, pytany o tę wypowiedź na środowej konferencji prasowej stwierdził, że łączenie takich propozycji z "obraźliwymi występami pokazuje tylko jedną rzecz – obecność pana Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem". Szef PiS ocenił też wtedy, że pomysł paktu senackiego, którego gospodarzem byłby Nawrocki, jest "racjonalny, ale oczywiście ta racjonalność bywa zakłócana". – Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, mogą ze sobą rozmawiać, ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki – dodał.

Kaczyński zaznaczył wówczas, że teoretyczne rozmowy dotyczące paktu senackiego toczą się tylko wewnątrz partii. - Żadnych rokowań nie ma – podkreślił. Jego zdaniem koncepcja paktu senackiego funkcjonuje też w rozmowach polityków innych prawicowych partii. - Łatwo obliczyć, że gdyby nasza strona zawarła taki pakt, to on też byłby efektywny i to bardziej niż z tamtej strony i dlatego jest o czym mówić - dodał.

Pod koniec lipca źródła PAP związane z PiS przekazały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym wtedy mogła zostać Konfederacja i liczyło na podpisanie przez nią deklaracji programowej. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtej pory doszło w mediach do wielu nieprzyjemnych wymian zdań między politykami obu partii, zwłaszcza między Kaczyńskim a Mentzenem

