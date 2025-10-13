Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mentzen po rozmowie z Nawrockim: jestem bardzo zadowolony

Sławomir Mentzen
Mentzen o pakcie senackim z PiS: nie będę dogadywał się z Kaczyńskim
Źródło: Radio Zet
Sławomir Mentzen rozmawiał z Karolem Nawrockim na temat paktu senackiego. Zdaniem lidera Konfederacji, prezydentowi zależy na poprawie relacji na prawicy. - Wierzę, że za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – mówił.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen przekazał, że rozmawiał w poniedziałek z prezydentem Karolem Nawrockim o pakcie senackim Konfederacji z PiS. Według posła Nawrocki miałby być gospodarzem paktu obu partii. - Prezydentowi zależy na poprawie relacji po prawej stronie sceny politycznej – dodał.

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, pytany przez o rozmowę Nawrockiego z Mentzenem, odmówił komentarza w tej sprawie.

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"

Mentzen o rozmowie z Nawrockim

Mentzen, pytany w Polsat News o to, kiedy ostatnio rozmawiał z prezydentem, odpowiedział, że w poniedziałek. Podkreślił, że rozmowa trwała około godziny. – Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony – powiedział.

Dopytywany o szczegóły, powiedział, że namawiał Nawrockiego do zawetowania m.in. uchwalonej przez Sejm ustawy o rynku kryptoaktywów, która zakłada, że nadzór nad nim sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Lider Konfederacji przyznał też, że przedstawił prezydentowi argumenty za tym, żeby zawetował ustawy podatkowe przygotowane przez resort finansów, które – zdaniem posła – mają "dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców".

– Chciałbym, żeby wreszcie polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę, żeby wreszcie polski prezydent zawetował ustawy zmierzające do opodatkowania polskiego biznesu. Mam więc wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do prezydenta – powiedział.

Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Zbliżenie na linii prezydent - Konfederacja?

Mentzen relacjonował, że kolejnym wątkiem poruszonym w rozmowie z Nawrockim był pomysł nawiązania paktu senackiego Konfederacji z PiS, którego gospodarzem miałby być właśnie Nawrocki.

- Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje nasze nieporozumienia z prezesem (PiS, Jarosławem - red.) Kaczyńskim. (…) Wierzę, że za jakiś czas być może (prezydent -red.) weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – ocenił poseł Konfederacji.

W jego ocenie prezydentowi zależy na poprawie relacji "po prawej stronie polskiej sceny politycznej". - Czuję się uczciwie i sprawiedliwie traktowany przez prezydenta Nawrockiego – powiedział Mentzen.

Informacja, która "popsuła szyki" PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Informacja, która "popsuła szyki" PiS

Rozmowy w sprawie paktu senackiego

W ubiegłą środę Mentzen mówił w Radiu ZET, że w sprawie możliwego paktu senackiego Konfederacji z PiS mógłby rozmawiać z prezydentem. - Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – powiedział wtedy. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza rozmawiać na ten temat z Kaczyńskim, który "bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać". Zdaniem Mentzena Kaczyński "nie jest człowiekiem, który dotrzymuje umów".

Kaczyński, pytany o tę wypowiedź na środowej konferencji prasowej stwierdził, że łączenie takich propozycji z "obraźliwymi występami pokazuje tylko jedną rzecz – obecność pana Mentzena w polityce jest jednak pewnym nieporozumieniem". Szef PiS ocenił też wtedy, że pomysł paktu senackiego, którego gospodarzem byłby Nawrocki, jest "racjonalny, ale oczywiście ta racjonalność bywa zakłócana". – Racjonalni ludzie, jako tako wychowani, nie rzucający całkowicie nieprawdziwych oskarżeń, mogą ze sobą rozmawiać, ale jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki – dodał.

Starcie na prawicy. "Jego obecność w polityce jest pewnym nieporozumieniem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Starcie na prawicy. "Jego obecność w polityce jest pewnym nieporozumieniem"

Kaczyński zaznaczył wówczas, że teoretyczne rozmowy dotyczące paktu senackiego toczą się tylko wewnątrz partii. - Żadnych rokowań nie ma – podkreślił. Jego zdaniem koncepcja paktu senackiego funkcjonuje też w rozmowach polityków innych prawicowych partii. - Łatwo obliczyć, że gdyby nasza strona zawarła taki pakt, to on też byłby efektywny i to bardziej niż z tamtej strony i dlatego jest o czym mówić - dodał.

Pod koniec lipca źródła PAP związane z PiS przekazały, że ugrupowanie zabiega o koalicjanta, którym wtedy mogła zostać Konfederacja i liczyło na podpisanie przez nią deklaracji programowej. Z kolei głosy płynące z Konfederacji mówiły o niepoważnej propozycji i oceniły ją jako grę obliczoną na pozyskanie elektoratu ugrupowania. Od tamtej pory doszło w mediach do wielu nieprzyjemnych wymian zdań między politykami obu partii, zwłaszcza między Kaczyńskim a Mentzenem

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Sławomir MentzenKonfederacjaKarol NawrockiJarosław Kaczyński
Czytaj także:
imageTitle
Szwedzi nad przepaścią. Mały bałkański kraj blisko baraży o mundial
EUROSPORT
imageTitle
Ukraina wygrała w Krakowie. Niespodzianka w meczu Francji
EUROSPORT
imageTitle
Trzech Polaków na starcie kwalifikacji Scottish Open. Kiedy mecze?
EUROSPORT
Kaja Kallas
Są pieniądze na specjalny trybunał. Apel Kallas
Świat
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
"Zasady survivalu, wyposażenie plecaka ewakuacyjnego, to może przydać się każdemu"
Mateusz Mżyk
imageTitle
Poetycki wpis Gamrota. Porównał się do wilka
EUROSPORT
warszawa samochody auta ulica
Zmiany w dopłatach do aut. Nabór "na nowych warunkach"
BIZNES
imageTitle
Nie świętował z kolegami, bo miał na rano do pracy
EUROSPORT
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
METEO
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki na przetwory. Ukrył się tam przed policją
WARSZAWA
Donald Trump w Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie podpisano pokojowy plan dla Strefy Gazy
Plan pokojowy Trumpa podpisany. "To zajęło trzy tysiące lat"
Świat
Doktor Jarosław Górnicki
"Prawo upokarzające kobiety". Lekarz ukarany naganą
Katarzyna Górniak
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
"Rodzaj inauguracji nowej frakcji w PiS"
Polska
Tokio, Japonia
Liczba turystów w górę. Te państwa na czele
BIZNES
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
METEO
imageTitle
Mają pół miliona mieszkańców, zagrają na mundialu
EUROSPORT
sarkozy
Sarkozy idzie do więzienia
Świat
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Samolot z Warszawy do Nowego Jorku lądował w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
WARSZAWA
Życie wraca do miasta Gaza
Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"
Świat
Straż Graniczna na lotnisku
Ośmiu mężczyzn nie poleciało do Chorwacji. Z powodu zachowania na lotnisku
Katowice
Przemoc domowa
"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?
Fakty
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
METEO
Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci
Trójmiasto
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
WARSZAWA
Donald Trump i prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi podpisujący plan pokojowy dla Strefy Gazy
Przywódcy podpisali plan pokojowy. Trump: to zajęło trzy tysiące lat
RELACJA
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Rząd szykuje duże zmiany w sprawie zwolnień lekarskich
BIZNES
Ayman Odeh
Przerwał przemówienie Trumpa. "Zostałem wyrzucony za podniesienie najprostszego żądania"
Świat
imageTitle
Tadej Pogaczar pokonany przez amatora
EUROSPORT
Nowe studio Faktów i TVN24
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już w TVN24+
Polska
imageTitle
Kolejna zawodniczka oficjalnie w WTA Finals
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica