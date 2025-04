Sławomir Mentzen komentuje wyrok sądu, który nakazał mu sprostowanie

Mentzen skomentował wyrok sądu po pozwie w trybie wyborczym. "Bardzo przepraszam państwa wszystkich, bo przecież nie Hołownię" Źródło: TVN24

Sąd zdecydował, że Sławomir Mentzen ma opublikować sprostowanie swoich słów o Szymonie Hołowni, ponieważ były nieprawdziwe. Po rozstrzygnięciu Hołownia zabrał głos i nazwał Mentzena kłamcą. Na spotkaniu z wyborcami w Kraśniku sprawę komentował również Mentzen.

Sąd w środę rozstrzygnął, że kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen "rozpowszechniał nieprawdziwe informacje", kiedy zarzucał Szymonowi Hołowni, że "zaprosił do Sejmu nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu". Kandydat Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich dzień wcześniej złożył pozew w trybie wyborczym w tej sprawie.

Zgodnie z wyrokiem Mentzen musi opublikować sprostowanie. Na ewentualne złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego kandydat Konfederacji ma 24 godziny.

"Mentzen jest kłamcą - tak właśnie orzekł sąd. 3:0, jest kolejne zwycięstwo i obiecany hattrick. Gramy dalej, Panie Sławku?" - napisał po ogłoszeniu wyroku Hołownia. Nawiązał też do swojego wpisu z 14 lutego i przegranego w trybie wyborczym procesu przez Mentzena z innym przedstawicielem Polski 2050 - Sławomirem Ćwikiem.

"Mentzen znowu przegrał. Sąd oddalił jego zażalenie na wyrok w sprawie przeciwko posłowi Ćwikowi i mojemu komitetowi. 2:0, niedługo kompletujemy hattricka" - pisał wówczas Hołownia.

Mentzen komentuje wyrok

- Przegrałem dzisiaj sprawę w sądzie z Szymonem Hołownią, ponieważ w Sejmie jakiś czas temu powiedziałem, że Hołownia zaprasza do Sejmu nielegalnych migrantów i robi sobie z nimi "sweet focie". Każdy widział zdjęcie Szymona Hołowni z nielegalnymi migrantami w Sejmie, natomiast sąd stwierdził, że przegrałem - zaczął swoje przemówienie w Kraśniku Mentzen.

Według niego, "ci ludzie nielegalnie przekroczyli granicę". - Natomiast po tym wszystkim rząd Donalda Tuska zalegalizował ich pobyt i wtedy marszałek Hołownia zaprosił ich do Sejmu i pod żadnym pozorem nie wolno ludzi, którzy nielegalnie przekraczali granicę z Polską, którzy zostali skazani za przekraczanie granicy polskiej, którzy znajdowali się w ośrodku dla nielegalnych imigrantów, nie można - sąd zabrania - nazywać ich nielegalnymi imigrantami - powiedział Mentzen.

- To jest kłamstwo i za to kłamstwo zostałem dzisiaj skazany. Ale to nie koniec złych rzeczy, które zrobiłem, bo powiedziałem, że on robił sobie z nimi "fotki" - ten Hołownia - i wrzucał je do "neta". Co też jest nieprawdą, bo to nie on wrzucał, to inni wrzucili to jego zdjęcie - dodał.

- Bardzo przepraszam państwa wszystkich, bo przecież nie Hołownię, za to, że was tak w błąd wprowadziłem, na co mam dzisiaj papier z sądu - ironizował Sławomir Mentzen.