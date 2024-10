Przeszukania w kurii w Sosnowcu

We wtorek na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn - dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem. Dwaj księża usłyszeli łącznie 11 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich został aresztowany. Były już ksiądz jest podejrzany o oszustwa.

Przypomniał, że 21 września rozpoczęła pracę pierwsza z komisji powołanych przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, które mają wyjaśnić nieprawidłowości, "do jakich mogło dochodzić w diecezji w poprzednich latach".

Zatrzymania sosnowieckich duchownych

Do ostatnich zatrzymań doszło w śledztwie wszczętym w marcu ubiegłego roku na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania - chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.