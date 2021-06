Syn Karola Tendery skarży wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego do Strasburga

Spadkobiercy Karola Tendery skarżą się do ETPC

Jak podał mecenas Lech Obara, pełnomocnik Jerzego Tendery (a wcześniej jego ojca, Karola Tendery), wypowiedzi typu "polskie obozy zagłady" zniekształcają wiedzę o Holokauście. Potwierdza to stanowisko International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zawarte w "Roboczej definicji negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście". Skarżący przekonuje w skardze, że niemieckie władze sądownicze miały obowiązek pozytywny, polegający na dbałości o zgodność wypowiedzi o Holokauście z faktami historycznymi i przeciwdziałaniu zniekształcaniu prawdy o Holokauście. Wiąże się to z koniecznością piętnowania tego rodzaju wypowiedzi.

"ETPC uznaje taką formę zadośćuczynienia za jak najbardziej dopuszczalną"

Dodał, że skarga zarzuca Państwu Niemieckiemu również uchybienie standardom w zakresie prawa do sądu, gwarantowanego w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zwraca mianowicie uwagę, że w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału przyjęto, iż "nieuzasadniona odmowa wykonania legalnego wyroku państwa obcego, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, może być naruszeniem prawa do sądu rozumianego również jako prawa do skutecznej egzekucji wyroku sądowego".