Siemoniak o "przekroczeniu wszelkich granic". "Mamy tego dość"

Tomasz Siemoniak, szef MSWiA oraz koordynator służb specjalnych, powiedział w "Kropce nad i" w TVN24, że działanie Rosjan, polegające na zlecaniu ludziom aktów dywersji na terytorium innego państwa, jest "przekroczeniem wszelkich granic" i że to "wojna hybrydowa". Powiedział, że w związku z tego typu przypadkami do tej pory na terenie Polski zostało aresztowanych kilkanaście osób.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o "wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu". - Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej - przekazał. Wyjaśniał, że dysponuje informacjami, że za próbami dywersji w Polsce i w krajach sojuszniczych stoi Rosja. Do decyzji polskiego MSZ odniosła się krótko rzeczniczka rosyjskiego resortu dyplomacji Maria Zacharowa. Określiła ten ruch jako "kolejny wrogi krok" i zapowiedziała "bolesną odpowiedź".

Siemoniak o aktach dywersji: to przekroczenie wszelkich granic

O tej sprawie mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych.

- Nasza decyzja jest odpowiedzią na to, co robi Rosja, na wysyłanie ludzi, którzy mają podpalać różne obiekty w Polsce, przeprowadzać akty dywersji. W związku z tym kilkanaście osób siedzi w polskich aresztach. Mamy pierwszą sprawę, która stanęła przed sądem i ta decyzja ministra Sikorskiego, przedyskutowana, przeanalizowana przez nas ze wszystkich stron, jest po prostu odpowiedzią - mówił. Stwierdził, że "zlecanie ludziom aktów dywersji na terytorium innego państwa jest przekroczeniem wszelkich granic". - To jest wojna hybrydowa - podkreślił.

Mówiąc szerzej o aktach dywersji, Siemoniak dodał: - Walczymy, współpracujemy z sojusznikami. To nie jest tylko polski problem, to jest problem Czechów, Niemców, Francuzów, Litwinów, problem Amerykanów też. Tych spraw jest bardzo dużo, i Zachód, w tym Polska, muszą powiedzieć Rosji: mamy tego dość - kontynuował.

- Nie może tak być, że tu utrzymywane są - wprawdzie na niskim poziomie - stosunki dyplomatyczne, a z drugiej strony wysyłani są wynajęci agenci, po to, żeby szkodzić, żeby działać w taki właśnie sposób - mówił dalej szef MSWiA.

Siemoniak o "agentach jednorazowych". "Szalenie groźne"

Siemoniak mówił też, że o sprawie Ukraińca, który w styczniu tego roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW, prawdopodobnie działał na zlecenie Rosjan, a planował podpalić obiekty na terenie Wrocławia. - Problem polega na tym - ten przypadek to ilustruje - że to są agenci jednorazowi, wynajmowani za nieduże pieniądze, często bez świadomości tak do końca, w czym biorą udział. To jest szalenie groźne - powiedział.

Minister mówił też o innych tego typu przypadkach, do których doszło lub miało dojść na terenie Polski. - Mówimy o różnych sytuacjach, o kilkunastu aresztowanych. Ich natura jest co do swojej istoty podobna. Są to podpalenia bądź próby podpalenia różnych obiektów w Polsce - tłumaczył. Dodał, że wykonawcami takich aktów dywersji byli lub mieli być obywatele różnych państw. - Ten przypadek to jest przypadek obywatela Ukrainy, natomiast (...) rosyjskie służby zlecają po prostu obywatelom różnych państw - dodał.

Siemoniak: prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę wizową wobec obywateli Rosji

Szef MSWiA mówił także o wizach, które są wydawane w Polsce Rosjanom.

- Polska jest tym państwem Schengen, które udziela najmniej wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej, (...), prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę wizową wobec obywateli Federacji Rosyjskiej - zapewnił.

Wyliczał, że w pewnych sytuacjach są wydawane wizy humanitarne, wizy na Kartę Polaka, wizy w sytuacjach, gdy w Polsce są na przykład inni członkowie rodziny i wizy związku ze sprawami naukowymi.

Siemoniak: w najbliższy piątek zasiadamy do rozmów z policyjnymi związkowcami

Siemoniak odniósł się też do doniesień, że policjanci planują zaostrzyć protest i masowo wziąć zwolnienia lekarskie m.in. w czasie 11 listopada. Akcja pod kryptonimem "Lucyna" ma mieć miejsce między 30 października a 12 listopada.

- Ta sytuacja to element działania w jednym ze związków zawodowych, gdzie dochodzi do rywalizacji. Z innymi związkami zawodowymi siadamy do rozmów w najbliższy piątek - mówił szef MSWiA. Ocenił, że podwyżki dla mundurowych, które wynikały z podwyżek dla całej sfery budżetowej były wysokie, choć - jak dodał - chciałby, żeby funkcjonariusze policji i innych służb zarabiali jak najwięcej.

- Mamy dodatkowe środki na policję w budżecie na rok 2025, dodatkowy miliard, i jesteśmy gotowi ze związkami zawodowymi - odpowiedzialnymi - siadać i rozmawiać. Będziemy rozmawiali z komendantem głównym, ze wszystkimi przedstawicielami, także i tymi, którzy próbują protestować, że to jest fatalna droga - powiedział. - Rozmawiajmy o tym, jak poprawiać sytuację w policji, bo to nie tylko kwestia wynagrodzeń, kwestia dodatków mieszkaniowych, różnych działań, które chcemy podjąć na rzecz policjantów - powiedział szef MSWiA.

Ukrainiec miał współpracować z rosyjskim wywiadem

Pod koniec stycznia tego roku obywatel Ukrainy Serhii S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW. Dwa dni później sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Planował - jak przekazywała ABW - "podpalanie obiektów na terenie miasta Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym", miał współpracować z rosyjskim wywiadem.

Chciał dobrowolnie poddać się karze i uzgodnił z wrocławskimi śledczymi wyrok dla siebie. 16 października sprawą zajął się wrocławski sąd okręgowy. Nie zaakceptował układu uzgodnionego pomiędzy prokuraturą a oskarżonym. Według sądu ustalona kara trzech lat więzienia jest zbyt łagodna. Zgodnie z procedurą wniosek o karę upada i prokuratura musi wnieść nowy akt oskarżenia. Będzie prowadzony zwyczajny sądowy proces z przesłuchiwaniem świadków i analizowaniem wszelkich dowodów.

Autorka/Autor:mjz

Źródło: TVN24