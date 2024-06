1. Debata Joe Biden-Donald Trump

Joe Biden i Donald Trump zmierzyli się w pierwszej debacie przed jesiennymi wyborami prezydenckimi. Obecny i były gospodarz Białego Domu odpowiadali na pytania dotyczące między innymi gospodarki, aborcji i spraw międzynarodowych, w tym rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trump powiedział, że warunki Putina dotyczące zakończenia wojny są nie do zaakceptowania, stwierdził jednocześnie, że doprowadzi do zakończenia konfliktu przed objęciem prezydentury. - Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pomyślmy, co stanie się z Polską, z Białorusią, z państwami NATO - mówił z kolei Biden.