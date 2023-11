Sejmowe komisje nie dla Ziobry. Jarosław Kaczyński zajmie się petycjami

Sejm wybrał w środę wieczorem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do komisji do spraw petycji. Z kolei lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro nie uzyskał poparcia większości, gdy starał się o wybór do komisji regulaminowej i komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

W ubiegły wtorek, 21 listopada Sejm w głosowaniach zdecydował, w których komisjach pracować będą poszczególni posłowie. W środę po raz pierwszy w tej kadencji dokonano zmian w składach osobowych komisji. Znaczna część zmian dotyczyła tych posłów, którzy byli ministrami lub wiceministrami w poprzednim gabinecie Mateusza Morawieckiego. Dopóki zajmowali stanowiska w rządzie, nie mogli pracować w sejmowych komisjach, zakazuje tego Regulamin Sejmu.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kandydował do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej, która rozpatruje wstępne wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, oraz do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych.

Tuż przed głosowaniem Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek, by zmiany w tych dwóch komisjach głosować osobno. W obu przypadkach chodziło wyłącznie o kandydaturę Ziobry.

Większość posłów była przeciwko wyborowi prezesa Suwerennej Polski do obu komisji. Za zagłosowało 179 posłów, przeciw 250, a 13 się wstrzymało.

Zmiany w pozostałych komisjach przyjęto w jednym głosowaniu przy 260 głosach za, 179 przeciw i trzech wstrzymujących.

Zbigniew Ziobro w Sejmie PAP/Tomasz Gzell

Do komisji do spraw petycji wybrany został dotychczasowy wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w Sejmie Piotr Nowak/PAP

Jacek Sasin, jeszcze w ubiegłym tygodniu minister aktywów państwowych, będzie teraz posłem w komisji finansów publicznych. W tej samej komisji zasiądzie także były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, były wiceminister finansów Artur Soboń oraz Henryk Kowalczyk i Michał Wójcik, ostatnio ministrowie bez teki. Wójcik trafił również do komisji sprawiedliwości i praw człowieka, a Kowalczyk - do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Piotr Gliński, przez osiem lat minister kultury i dziedzictwa narodowego, został wybrany do komisji kultury i środków przekazu oraz komisji łączności z Polakami za granicą.

Przemysław Czarnek były minister edukacji i nauki, będzie teraz pracował w komisjach spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Z tej ostatniej komisji odwołany został Dariusz Matecki z PiS.

Przemysław Czarnek Art Service/PAP

Robert Telus, były minister rolnictwa, został wybrany do komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Zbigniew Rau, były szef MSZ, zasiądzie w komisji spraw zagranicznych. Andrzej Adamczyk, przez dwie kadencje minister infrastruktury, zasiądzie właśnie w komisji infrastruktury. Marek Kuchciński, do niedawna szef kancelarii premiera, a przeszłości marszałek Sejmu, trafił do komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Janusz Cieszyński, do niedawna minister cyfryzacji, a w przeszłości wiceminister zdrowia będzie zasiadał w komisjach zdrowia oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Do komisji zdrowia trafiła również Katarzyna Sójka, do niedawna minister zdrowia. Będzie pracować także w komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Michał Dworczyk, ostatnio minister bez teki, został członkiem komisji obrony.

W komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki pracować będzie Kamil Bortniczuk, były minister sportu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ral/tr

Źródło: tvn24.pl