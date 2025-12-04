Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wiadomo, kiedy głosowania nad wetami Nawrockiego w sprawie kryptowalut i ustawy łańcuchowej

Marszałek Włodzimierz Czarzasty otwiera posiedzenie Sejmu
Czarzasty o głosowaniu nad wetem Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w piątek odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut. Przekazał też, kiedy posłowie będą głosować nad wetem dotyczącym ustawy łańcuchowej.

Włodzimierz Czarzasty przekazał przed wieczornym Konwentem Seniorów, że w piątek odbędzie się głosowanie za odrzuceniem weta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. - Pan prezydent apelował do mnie, żebyśmy się zajmowali jego wnioskami, w związku z tym zajmiemy się jutro jednym wetem (dotyczącym kryptowalut - red.), a za dwa tygodnie drugim - mówił o ustawie łańcuchowej Czarzasty. - Współpraca między panem prezydentem a Sejmem trwa - powiedział.

Jak wyjaśnił marszałek, piątkowe głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta odbędzie się po zakończeniu niejawnej części obrad, w czasie której premier Donald Tusk przedstawi Sejmowi informację na temat bezpieczeństwa państwa. Izba rozpatrzy wniosek szefa rządu o godzinie 9. - Będzie oczywiście debata, więc to trochę trwa - ocenił.

Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cała noc przygotowań. Szczegóły utajnionych obrad Sejmu

Cała noc przygotowań. Szczegóły utajnionych obrad Sejmu

Co zablokował Karol Nawrocki? Wszystkie prezydenckie weta

Co zablokował Karol Nawrocki? Wszystkie prezydenckie weta

Ewa Żebrowska

Weto do ustawy o rynku kryptoaktywów

O temacie kryptowalut zrobiło się głośno w poniedziałek. Wówczas prezydencka kancelaria poinformowała, że Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Decyzję argumentowano między innymi niewystarczająco przejrzystymi przepisami i nieproporcjonalnymi regulacjami.

Celem zawetowanej ustawy - uchwalonej przez Sejm 7 listopada - jest między innymi implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano też niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Drugie głosowanie nad wetem. Czego dotyczy?

Drugie prezydenckie weto, nad którego odrzuceniem posłowie mają głosować na kolejnym posiedzeniu Sejmu, dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli tak zwanej ustawy łańcuchowej. Wniosek prezydenta w tej sprawie został skierowany do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt.

Nawrocki wetując tak zwaną ustawę łańcuchową ocenił, że intencja jest szlachetna, ale nowelizacja jest źle napisana i tworzy nowe problemy - w tym kontekście mówił o określanych w niej normach dotyczących kojców. Prezydent zapowiedział wtedy, że złoży własny projekt dotyczący między innymi trzymania psów na uwięzi, który "pozwoli spuścić psy z łańcuchów". Trafił on do Sejmu we wtorek.

Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent wetuje ustawę łańcuchową, proponuje swoją. Czym się różnią?

Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt Sejm uchwalił pod koniec września. Za jej przyjęciem opowiedziało się 280 posłów, 105 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Spośród klubu PiS za nowelą zagłosowało 49 posłów, w tym szef partii Jarosław Kaczyński. Zawetowane przepisy wprowadzały definicję kojca - miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Włodzimierz CzarzastySejmKarol Nawrocki
Czytaj także:
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Zielone światło dla walki ze śmieciówkami. Inspektorzy z większymi uprawnieniami
BIZNES
imageTitle
Dramat Orlen Wisły w ostatniej akcji. Duńczycy wzięli rewanż
EUROSPORT
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
WARSZAWA
Wizyta Putina w Indiach
Putin wrócił tu po latach. Na lotnisku wzięto go w ramiona
Świat
norwegia jezioro gory shutterstock_2651482597_1
Polacy mniej chętni do migracji zarobkowej w tym kraju
BIZNES
Elektrownia Opole
Awaria w Elektrowni Opole. Służby na miejscu
Opole
Strażacy dostali zgłoszenie o wycieku substancji (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch pieca w domu jednorodzinnym. Nie żyje 70-letnia kobieta
Katowice
Deszcz, noc, ulewny deszcz
Czeka nas pochmurna i mglista noc
METEO
imageTitle
Faworyt ograny, koniec marzeń o Pucharze Polski. Sensacja w Chojnicach
EUROSPORT
imageTitle
Odrabiali ligowe zaległości. Bez rozstrzygnięcia w Płocku
Najnowsze
Zderzenie osobówki z pojazdem wojskowym
Zderzenie osobówki z pojazdem wojskowym
Szczecin
Posiedzenie Sejmu
Cała noc przygotowań. Szczegóły utajnionych obrad Sejmu
Polska
shutterstock_2360570399
Miliardy w spadku. Rekord pobity
BIZNES
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
WARSZAWA
Występ Yuval Raphael na finale Eurowizji
Cztery kraje bojkotują Eurowizję
Świat
imageTitle
Norweżka poza zasięgiem w Wiśle. Słoweńska gwiazda zdyskwalifikowana
EUROSPORT
FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb w przededniu zamieszek na Kapitolu
Miał podłożyć bomby przed atakiem na Kapitol. Zatrzymany po czterech latach
Świat
FaceTime
Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"
BIZNES
Brytyjskie śledztwo wykazało, że za zamachem na Skripalów stali Aleksandr Pietrow i Rusłan Boszyrow, zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskiego wywiadu
Była przypadkową ofiarą GRU, jest raport. Ostra reakcja Londynu
Świat
Budynek Sejmu
Spadki na podium, lider bez zmian. Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
WARSZAWA
W mieszkaniu znaleziono dwa ciała w stanie rozkładu (zdjęcie ilustracyjne)
Matka znalazła ciała dwóch synów
Kielce
imageTitle
Ostatni wyścig zdecyduje o mistrzostwie. Trzech kandydatów, mnóstwo wariantów
EUROSPORT
Aleksander Kwaśniewski i Maksymilian Mirecki
"Dobre miejsce do rozmawiania o przyszłości". Młode pokolenia i nowe wyzwania
Polska
Kamery monitoringu nagrały interwencję policji
"Użyli broni, bo tylko to mieli". Wyrok w sprawie trzech policjantów
Poznań
Jensen Huang
Firma o wartości PKB Niemiec z problemem. Za dużo pieniędzy
BIZNES
NOMINOWANI SKLEJKA
Nagrody Grand Press 2025. Nominacje dla naszych dziennikarzy - pełna lista
Kultura i styl
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
WARSZAWA
Ozzy to pies z najdłuższym językiem na świecie
Ten pies ma najdłuższy język na świecie
METEO
Melania Trump
Siedmioro dzieci wraca do domów. Pomogła pierwsza dama
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica