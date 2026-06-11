Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sejm przyjął projekt ustawy o zakazie patostreamingu

|
Sejm, głosowanie ws. zakazu patostreamów
Sejm przyjął projekt ustawy o zakazie patostreamingu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Sejm przyjął projekt ustawy o zakazie patostreamingu. Głos za oddało 419 posłów, przeciw było 19. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W czwartek w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o zakazie patostreamingu, za który w przyszłości ma grozić nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Poselskie projekty w sprawie zakazu takiej działalności złożyli najpierw posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a potem Koalicji Obywatelskiej, jednak po pracach w komisjach i podkomisjach oraz przyjęciu poprawek udało się uzyskać w tej sprawie konsensus.

Wspólny projekt poparło 419 posłów, przeciw było 19. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Projekt ustawy o zakazie patostreamingu. Co zawiera?

Ustawa zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego zagrożonego karą pozbawienia wolności, czynu polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu go, czy poniżające traktowanie innej osoby - nawet za jej zgodą - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Osoby, które rozpowszechniają za pośrednictwem sieci treści przedstawiające dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej, mają podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Zakłada ona kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu.

Z zapisów ustawy wynika, że przestępstwem nie są czyny podjęte w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, prasowej, naukowej lub w celu ochrony interesu publicznego.

Nazwa "patostream" wzięła się z połączenia słów "patologia" oraz "stream" (ang. strumień). Oznacza nagrywanie, publikowanie albo transmitowanie na żywo materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
Monika Horna-Cieślak
"Po prostu się boję". Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
Korweta Bojkij w ogniu po ataku na Petersburg-0002
"Hańba" dla rosyjskiej floty. Trafiono "jeden z najlepszych okrętów"
Tatiana Serwetnyk
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
SejmInternetBezpieczeństwo w interneciedzieci
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
"Podarowali karetkę Ukraińcom, a oni ją sprzedają"? Znowu to ogłoszenie
"Podarowali karetkę Ukraińcom, a oni ją sprzedają"? Znowu to ogłoszenie
Zuzanna Karczewska
Pilne
Europejski Bank Centralny zdecydował o wysokości stóp procentowych
BIZNES
Burza, burze
Tworzą się burze wielokomórkowe
METEO
Na S7 wywróciła się ciężarówka
Na S7 wywróciła się ciężarówka
Świetokrzyskie
imageTitle
Polacy po drugie zwycięstwo. Wymagający rywal w Chinach
RELACJA
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Co z orderem Zełenskiego? Przydacz: piłka jest po stronie Ukraińców
Polska
Ulewa, burza
Zachowajcie ostrożność. Alarmy IMGW przed burzami
METEO
Regały przewróciły się w archiwum IPN we Wrocławiu
Wypadek w archiwum IPN. Jedna osoba ranna
Wrocław
Chiny dążą do samowystarczalności
ChatGPT jako narzędzie propagandy. OpenAI wskazuje na działania z Chin
BIZNES
imageTitle
Gangi, kartele, handlarze ludźmi. I sto tysięcy policjantów, by odbył się mundial
EUROSPORT
dziecko telefon komorka shutterstock_2709763561_1
"Co my dzieciom serwujemy?!" Ekspertka apeluje: ważne, byśmy się obudzili
Polska
41 min
pc
"Chcieli kontaktu z Mają Chwalińską". Dziennikarz zdradza, kto do niego dzwonił
Rozmowy TVN24+
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Nawrocki leci na urodziny Trumpa. Przydacz: przygotowaliśmy dwa prezenty
Polska
Rozbity samochód 22-letniego kierowcy
Uderzył w barierki i pojechał pod prąd na drodze ekspresowej
Szczecin
Oskarżony Robert P.
Śmierć siedmiomiesięcznego Wojtusia. Ojciec skazany
Lubuskie
imageTitle
Za to będzie czerwona kartka. 10 najważniejszych zmian w przepisach
EUROSPORT
pap_20240529_0YH
Dwie emerytury i setki tysięcy euro oszczędności. Jaki majątek ma Janusz Lewandowski
BIZNES
Łukasz Mejza
Dawny wpis Mejzy i znacząca odpowiedź Magicala
Polska
Przejmij kontrolę nad alergią
Coraz więcej zachorowań na alergie i astmę w Europie. Eksperci wskazują nowe przyczyny
Zdrowie
imageTitle
Sabalenka straszyła rzuceniem tenisa. Skomentowała "rozwód"
EUROSPORT
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku
METEO
Policja i Straż Graniczna zatrzymały tysiące osób poszukiwanych listami gończymi
"Prawie dwa tysiące osób" zatrzymanych. Wielka akcja służb
Lublin
imageTitle
Dostał wyrok śmierci za samobójczego gola. Padło sześć strzałów
EUROSPORT
Przygotowania do gali UFC na terenie Białego Domu, 5 czerwca 2026 r.
Za wstęp na galę UFC w Białym Domu trzeba zapłacić fortunę
Świat
Daniel Obajtek
Zegarki i dzieła sztuki za blisko 300 tysięcy złotych. Oświadczenie Daniela Obajtka
BIZNES
Sędzia Dariusz Zawistowski
Jest nowy szef KRS
Polska
O 90 kilometrów na godzinę za szybko
Gnał ponad 200 na godzinę. Nie po raz pierwszy
Wrocław
Zderzenie z udziałem Porsche na A2
Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
WARSZAWA
O krok od tragedii. Na chodnik i ulicę runęły cegły z kamienicy
Na chodnik i ulicę runęły cegły. Nagranie
Zgierz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica