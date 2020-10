Więcej sędziów dyżurnych, sądy zastępcze na wypadek liczby wniosków o areszt "przekraczającej zwykłe możliwości sądu"

Wskazanie sędziów dyżurnych, pracujących także w dni wolne od pracy i poza godzinami urzędowania sądów, wyznaczenie dodatkowych sądów do rozpoznania wniosków o areszt w sytuacji, kiedy sąd właściwy miejscowo nie jest w stanie zrobić tego na czas - to decyzje prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner, które - jak pisze - mają związek z "dużym prawdopodobieństwem" konieczności rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowanie "w ilości przekraczającej zwykłe możliwości sądu właściwego miejscowo". Ma to miejsce w czasie masowych protestów społecznych po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.