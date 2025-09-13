Logo strona główna
Polska

Sędzia o stosowaniu Pegasusa: niedopuszczalne

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Sroka o odtajnionych dokumentach w sprawie Pegasusa
Źródło: TVN24
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek podczas przesłuchania przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa oceniła, że w przypadku zastosowania technik operacyjnych typu Pegasus, trudno odnieść to do zapisów ustawowych. Według niej taki system inwigilacji był "niedopuszczalny".

W piątek na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa zeznawała sędzia Marzanna Piekarska-Drążek, która od 2010 roku orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, poza latami 2022-2023. Jak powiedziała, powodem odsunięcia było jej orzecznictwo i "wyrażane tam oceny prawne dotyczące niekonstytucyjności Krajowej Rady Sądownictwa utworzonej ustawą z 8 września 2017 roku i wadliwości konkursów sędziowskich wprowadzonych z udziałem tej rady".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Nie wiem, dlaczego w ogóle się zdecydowano". Program kosztował 15 milionów

- Ówczesny minister sprawiedliwości stosował nieukrywaną politykę kadrową, o czym mówił publicznie, że postawił na takich sędziów, którzy wspierają jego tak zwane reformy – powiedziała Piekarska-Drążek.

- Po prostu eliminowano od orzekania sędziów, którzy orzekali na podstawie konstytucji, Konwencji o ochronie praw człowieka i innych aktów prawa międzynarodowego - dodała. Zaznaczyła, że była odsunięta od orzekania "od wszystkich spraw karnych, w tym oczywiście od spraw niejawnych".

Sędzia: taki rodzaj inwigilacji był "niedopuszczalny"

Jedno z pytań do sędzi dotyczyło wniosków kierowanych przez służby w związku z kontrolami operacyjnymi. Poseł Patryk Jaskulski (KO) powiedział, że "w przestrzeni publicznej pojawiają się wypowiedzi sędziów, którzy mówili, że nie wiedzieli, że wyrażają zgody na kontrolę urządzeniem Pegasus".

Sędzia odparła, że podzieli się tą wiedzą na posiedzeniu niejawnym. W dalszej części przesłuchania wyraziła wątpliwość, co do przepisów, na podstawie których korzystano z systemu Pegasus.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek
Źródło: Piotr Nowak/PAP/EPA
Źródło: Piotr Nowak/PAP/EPA

- W przypadku zastosowania takich technik operacyjnych typu Pegasus, trudno odnieść to do zapisów ustawowych. Ponieważ nikt nie zakładał, że legalnie, czyli w ramach obowiązującego prawa, zostanie zastosowany taki system. Nikt nie przewidywał tego - podkreśliła sędzia. W jej ocenie taki rodzaj inwigilacji, jaki przeprowadzano za pomocą systemu Pegasus, był "niedopuszczalny".

Temat ram prawnych wykorzystania systemu Pegasus poruszył poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, który powiedział, że "to jest absolutny szok dla komisji śledczej".

- Po raz pierwszy ktoś zeznał tutaj pod przysięgą, i to ktoś bardzo ważny, bo to jest sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, że nie było podstawy prawnej do stosowania narzędzia typu Pegasus. Jego funkcjonalność wykraczała poza interpretację przepisów, która była możliwa przez sędziów. To jest ważny wątek na tropie do tego, żeby udowodnić, że po prostu zgody na użycie Pegasusa były w swoisty sposób wyłudzane - ocenił Zembaczyński.

Komisja śledcza ds. Pegasusa
Komisja ds. Pegasusa. "Dostępu nie mają"? Członkowie komisji a dostęp do tajnych materiałów
Następny świadek przesłuchany. Były dyrektor w SKW o "jedynym niepokoju"
"Specjalistka" oferowała zyski na rynku kryptowalut
Pegasus. Kogo pogrąży "polska Watergate"?

Sejmowa komisja bada legalność Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, m.in. przez NIK, informacji Pegasus zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości.

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

pc

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP/EPA

Pegasus
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica