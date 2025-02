"Mam nadzieję, że funkcjonariusze pójdą za ciosem i po prostu powiedzą prawdę"

Co takiego ktoś - bo ktoś tym wszystkim musiał sterować - miał na myśli, że w ten sposób, a nie inny, to postępowanie przebiegało? - zastanawiał się w "Jeden na jeden" w TVN24 Sebastian Kościelnik, kierowca seicento, został uznany za winnego wypadku z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło. Śledczy wracają do tej sprawy z 2017 roku. - Jest bardzo wiele pytań, bardzo wiele niewiadomych i nie ma żadnej na to odpowiedzi, więc mam nadzieję, że teraz w końcu zostanie to wszystko szczegółowo wyjaśnione - powiedział.

W częściowym raporcie dotyczącym działań prokuratury z czasów rządów PiS stwierdzono, że postępowanie dotyczące wypadku kolumny rządowej Beaty Szydło, do którego doszło w 2017 roku w Oświęcimiu, "ukierunkowane było na udowodnienie z góry przyjętej tezy". Śledczy wracają do sprawy, zapowiadając "rozpatrzenie zachowania prokuratorów pod kątem odpowiedzialności karnej".

Sebastian Kościelnik, kierowca seicento, który został uznany za winnego, ale sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok próby, był we wtorek gościem "Jeden na jeden" w TVN24. Pytany, czego oczekuje po wznowionym postępowaniu przyznał, że chciałby się dowiedzieć "dlaczego w ten sposób to postępowanie w prokuraturze było prowadzone".

- Dlaczego prokuratura umorzyła wątek odpowiedzialności innych kierowców? Dlaczego nie wszczęli w ogóle postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień? Jest bardzo wiele pytań, bardzo wiele niewiadomych i nie ma żadnej na to odpowiedzi, więc mam nadzieję, że teraz w końcu zostanie to wszystko szczegółowo wyjaśnione. Co takiego ktoś - bo ktoś tym wszystkim musiał sterować - miał na myśli, że w ten sposób, a nie inny, to postępowanie przebiegało? - powiedział Kościelnik.

Sebastian Kościelnik w "Jeden na jeden" TVN24

Gość Agaty Adamek wspomniał też o "jednym funkcjonariuszu BOR (Biura Ochrony Rządu), który przyznał, że składali fałszywe zeznania w całej tej sprawie" w 2022 roku, czyli pięć lat po wypadku.

- Jeżeli chodzi o innych też uczestników, byłych funkcjonariuszy BOR, mam nadzieję, że też pójdą za ciosem i w końcu nie będą mieli obaw z uwagi na władzę, która była wówczas i powiedzą po prostu prawdę jak było - mówił Kościelnik.

"Czułem niesprawiedliwość"

Osiem lat po wypadku z udziałem Szydło śledczy znowu zajmą się sprawą. Kościelnik przyznał, że na początku był "bardzo przerażony". - Powrót do tych wszystkich wspomnień, wydarzeń, a przede wszystkim powrót do rozpraw, to nie jest zbyt przyjemna wizja. (...) Nie patrzę z optymizmem na to wszystko, jeśli chodzi o kwestie psychiczne czy emocjonalne - mówił gość TVN24.

- Patrząc na szereg nieprawidłowości, który był podnoszony w całym toku (postępowań - red.) obu instancji i na to, jaki werdykt zapadł w Sądzie Okręgowym w Krakowie, czułem jak najbardziej tę niesprawiedliwość, że jest to warunkowe umorzenie postępowania - powiedział.

Dodał, że "do tej pory jeden z uczestników nie odebrał nawiązki i nie sposób to zrobić, ponieważ nie mamy żadnego kontaktu od przeszło dwóch lat". - Nie sposób, żeby on odebrał tę nawiązkę ode mnie. Nikt nie jest w stanie ustalić, gdzie ten pan mieszka. Jest to jeden z poszkodowanych oficerów BOR-u - powiedział Kościelnik. Dodał, że ani sąd, ani policja nie są w stanie skontaktować się z funkcjonariuszem.

- Podejrzewam, że ten pan już nawet nie mieszka w Polsce. Ta nawiązka została zdeponowana jako depozyt w sądzie i oczekuje, aż ten pan sobie po prostu przyjdzie i odbierze. Po mojej stronie zostało wszystko wykonane. (...) Były już przypadki, gdzie ówczesna pani premier nie chciała tej nawiązki odebrać. Zostało to trochę naokoło zrobione, ale się udało - mówił Kościelnik.

"Sprawa została zamieciona pod dywan, jeżeli chodzi o odpowiedzialność funkcjonariuszy"

Według gościa Agaty Adamek "cała sprawa została zamieciona pod dywan, jeżeli chodzi o odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych, w tym przypadku policjantów, którzy brali udział w tym wszystkim".

- Jeden policjant utkwił w mojej pamięci. Był to policjant, który przewoził mnie z miejsca na miejsce. Wiem też, że jego ścieżka kariery dosyć szybko poszła w górę po całym zdarzeniu. Przekazywał mi dosyć mylne przekazy - że będę przesłuchiwany na miejscu zdarzenia, później mnie przewieźli z powrotem na komisariat. Zostawił mnie samego na około 30 minut albo nawet dłużej obok wszystkich reporterów przy miejscu zdarzenia i sobie pojechał, a ja tam stałem i czekałem - opowiadał.

Mówił też, że "trochę to trwało", zanim się nim zaopiekowano i wyszedł z samochodu. - Przenieśli mnie (z samochodu - red.) wyłącznie dlatego, że dziennikarze się pojawili i nie chcieli (funkcjonariusze - red.), żeby robić zdjęcia, że ktoś siedzi tak długo w samochodzie - dodał.

Wraca sprawa wypadku Beaty Szydło. Prokuratura zbada, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień Michał Tracz/Fakty TVN

Wypadek z udziałem Beaty Szydło

Do wypadku komunikacyjnego z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło doszło w Oświęcimiu w 2017 roku. Samochód ówczesnego Biura Ochrony Rządu zderzył się z samochodem kierowanym przez Sebastiana Kościelnika. Kierowca seicento został uznany za winnego, ale sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok próby.

Rozstrzygnięcie jest prawomocne. Sąd potwierdził m.in., że w momencie wypadku samochody rządowej kolumny nie miały włączonych sygnałów dźwiękowych, tym samym nie były one kolumną uprzywilejowaną. Stwierdził ponadto, że do wypadku przyczynił się kierowca Biura Ochrony Rządu.

