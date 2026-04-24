Waldemar Bonkowski, były senator Prawa i Sprawiedliwości, może uniknąć kary i to mimo prawomocnego wyroku. Chodzi o karę za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd zdecydował, że Bonkowski miał przez rok każdego miesiąca wykonywać 30 godzin prac społecznych. Teraz, również przez decyzję sądu, do odbycia tej kary może w ogóle nie dojść.

- Bonkowski przedstawił dokumentację lekarską, z której wynikało, że jest osobą trwale niezdolną do wykonywania jakiejkolwiek pracy - powiedział Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sąd w Kościerzynie do wniosku Bonkowskiego się przychylił i umorzył wykonanie prac społecznych. Teraz prokuratura ma czas do poniedziałku na odwołanie od tej decyzji. Jeśli tego nie zrobi, były senator nie będzie musiał pracować społecznie.

- Z tego co wiem, prokurator wystąpił do sądu o przekazanie akt celem zapoznania się z materiałem dowodowym i po jego analizie podejmie decyzję - przekazał prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Skazany za znęcanie się nad psem, unika wykonania kary

Bonkowski ma odpowiedzieć za maltretowanie własnego psa w 2021 roku. Zwierzę uciekło z jego podwórka. Gdy Bonkowski je odnalazł, przywiązał liną do samochodu i ciągnął kilka kilometrów do domu.

Wszystko nagrał przypadkowy świadek jadący za byłym senatorem. Gdy smycz się poluzowała, Bonkowski się zatrzymał - poszedł po psa, ponownie go przyczepił i jechał dalej.

Od samego początku Bonkowski próbował uniknąć kary. Zmasakrowane zwłoki ukrył, a policjantom próbował wmówić, że to inny pies. W 2024 roku usłyszał wyrok - trzy miesiące więzienia i rok prac społecznych. Decyzję sądu nazwał polityczną. - Sąd uległ hejtowi lewackiemu - przekonywał Bonkowski.

Następnie nie stawił się do odbycia kary więzienia. Przez trzy miesiące byłego senatora szukała policja - wydano za nim list gończy. W lipcu 2024 roku został zatrzymany w centrum Gdańska i ostatecznie trafił do więzienia, ale nie na długo. Za kratami spędził połowę zasądzonego czasu. Resztę kary odbył w domu, z dozorem elektronicznym.

- Pierwsza część kary, czyli kara bezwzględnego więzienia została wykonana - powiedział Kaźmierczak.

Sprawa umorzenia prac społecznych

Po wyjściu na wolność miał wykonywać prace społeczne, wnioskował jednak o zmianę drugiej części wyroku na karę finansową. To się nie udało, bo sąd uznał, że zamienić pracę społeczną na zapłatę można tylko u osób pracujących, a Bonkowski utrzymuje się z emerytury i gospodarstwa rolnego.

- Ja niespecjalnie mógłbym się z tym zgodzić, że tak ściśle językowo możemy do tego podchodzić - ocenił adwokat Mariusz Paplarczyk. - Jest emerytem, nie ma wynagrodzenia, ale ma emeryturę. Cel tej normy prawnej, wykładnia celowościowa wskazuje, że chodziło o inne świadczenie także, które pozwala skazanemu utrzymać się co miesiąc - dodał.

Jeśli prokuratura się odwoła, sprawę umorzenia prac społecznych ponownie rozpatrzy sąd. - Prokuratura może wykazać, że nie jest tak, jak uznał sąd, że ten stan zdrowia jest na przykład kruchy, ale nie na tyle, żeby wykluczał wykonywanie innej pracy - wskazał Paplarczyk.

