Sąd umorzył karę byłemu senatorowi PiS. Prokuratura rozważa odwołanie

Ciągnął psa za autem, zwierzę nie przeżyło. Były senator PiS Waldemar Bonkowski skazany
Były senator PiS miał pracować społecznie, sąd umorzył karę. Prokuratura rozważa odwołanie
Sąd zdecydował, że były senator Waldemar Bonkowski, ze względu na stan zdrowia, nie będzie wykonywał prac społecznych. Dwa lata temu były polityk Prawa i Sprawiedliwości został skazany za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem - przywiązał zwierzę do haka holowniczego samochodu i ruszył, ciągnąc je po drodze. Całe zajście zostało nagrane przez innego kierowcę. Pies nie przeżył.

Waldemar Bonkowski, były senator Prawa i Sprawiedliwości, może uniknąć kary i to mimo prawomocnego wyroku. Chodzi o karę za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd zdecydował, że Bonkowski miał przez rok każdego miesiąca wykonywać 30 godzin prac społecznych. Teraz, również przez decyzję sądu, do odbycia tej kary może w ogóle nie dojść.

- Bonkowski przedstawił dokumentację lekarską, z której wynikało, że jest osobą trwale niezdolną do wykonywania jakiejkolwiek pracy - powiedział Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Sąd w Kościerzynie do wniosku Bonkowskiego się przychylił i umorzył wykonanie prac społecznych. Teraz prokuratura ma czas do poniedziałku na odwołanie od tej decyzji. Jeśli tego nie zrobi, były senator nie będzie musiał pracować społecznie.

- Z tego co wiem, prokurator wystąpił do sądu o przekazanie akt celem zapoznania się z materiałem dowodowym i po jego analizie podejmie decyzję - przekazał prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Skazany za znęcanie się nad psem, unika wykonania kary

Bonkowski ma odpowiedzieć za maltretowanie własnego psa w 2021 roku. Zwierzę uciekło z jego podwórka. Gdy Bonkowski je odnalazł, przywiązał liną do samochodu i ciągnął kilka kilometrów do domu.

Wszystko nagrał przypadkowy świadek jadący za byłym senatorem. Gdy smycz się poluzowała, Bonkowski się zatrzymał - poszedł po psa, ponownie go przyczepił i jechał dalej.

Od samego początku Bonkowski próbował uniknąć kary. Zmasakrowane zwłoki ukrył, a policjantom próbował wmówić, że to inny pies. W 2024 roku usłyszał wyrok - trzy miesiące więzienia i rok prac społecznych. Decyzję sądu nazwał polityczną. - Sąd uległ hejtowi lewackiemu - przekonywał Bonkowski.

Były senator PiS znęcał się nad psem. Zamiast prac społecznych miał zapłacić. Sąd zadecydował
Były senator PiS znęcał się nad psem. Zamiast prac społecznych miał zapłacić. Sąd zadecydował

Trójmiasto

Następnie nie stawił się do odbycia kary więzienia. Przez trzy miesiące byłego senatora szukała policja - wydano za nim list gończy. W lipcu 2024 roku został zatrzymany w centrum Gdańska i ostatecznie trafił do więzienia, ale nie na długo. Za kratami spędził połowę zasądzonego czasu. Resztę kary odbył w domu, z dozorem elektronicznym.

- Pierwsza część kary, czyli kara bezwzględnego więzienia została wykonana - powiedział Kaźmierczak.

Sprawa umorzenia prac społecznych

Po wyjściu na wolność miał wykonywać prace społeczne, wnioskował jednak o zmianę drugiej części wyroku na karę finansową. To się nie udało, bo sąd uznał, że zamienić pracę społeczną na zapłatę można tylko u osób pracujących, a Bonkowski utrzymuje się z emerytury i gospodarstwa rolnego.

- Ja niespecjalnie mógłbym się z tym zgodzić, że tak ściśle językowo możemy do tego podchodzić - ocenił adwokat Mariusz Paplarczyk. - Jest emerytem, nie ma wynagrodzenia, ale ma emeryturę. Cel tej normy prawnej, wykładnia celowościowa wskazuje, że chodziło o inne świadczenie także, które pozwala skazanemu utrzymać się co miesiąc - dodał.

Jeśli prokuratura się odwoła, sprawę umorzenia prac społecznych ponownie rozpatrzy sąd. - Prokuratura może wykazać, że nie jest tak, jak uznał sąd, że ten stan zdrowia jest na przykład kruchy, ale nie na tyle, żeby wykluczał wykonywanie innej pracy - wskazał Paplarczyk.

Księga kondolencyjna w ratuszu w Sosnowcu
Wystawiono księgę kondolencyjną dla posła Litewki. Każdy może się wpisać
Katowice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zastępca komendanta spowodował kolizję po pijanemu. Nowe informacje
Alicja Glinianowicz
Donald Tusk
Tusk o "uldze" wśród liderów. "Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan"
Świat
Samochód kilkadziesiąt metrów dryfował
Auto zjechało z drogi do rzeki. Trzygodzinna akcja służb
Łódź
shutterstock_2558587171
Wojna na Bliskim Wschodzie uderza w branżę odzieżową
BIZNES
Zbigniew Bogucki
Te słowa uruchomiły "czerwoną lampkę". "Powinien podzielić się wiedzą z prokuraturą"
Polska
Akcja w pobliżu miejsca ataku
Zginęła po ataku niedźwiedzia. Nowe informacje
Rzeszów
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
METEO
londyn anglia ludzie emigranci
Alibaba usuwa oferty danych Brytyjczyków. Wyciek pod lupą
BIZNES
Łukasz Litewka
Prezydent uhonoruje Litewkę? Przydacz: rekomendowałbym
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński wezwany do prokuratury
Polska
Do tragedii doszło w ogólnodostępnym miejscu
13-latek zginął zasypany piaskiem
Poznań
Papież Leon XIV podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu
Papież: nie ma zgody na sformalizowane błogosławieństwo par osób tej samej płci
Świat
Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
Apel policji w sprawie wypadku posła Litewki
Katowice
imageTitle
Bohater decydującej akcji. Chwalił trenera za rysunek
EUROSPORT
Auto z czterema osobami wpadło do wody
Auto wpadło do wody. Dwie osoby nie żyją
Łódź
Książę Harry na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie (kwiecień 2026)
Książę Harry zwrócił się z apelem do USA. Odpowiedź Donalda Trumpa
Świat
Łukasz Litewka
"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"
Polska
Bezrobocie bez zmian
Stopa bezrobocia w marcu. Nowe dane
BIZNES
Donald Tusk w Ajia Napa na Cyprze
Tusk o NATO. "To naprawdę poważna sprawa"
Polska
wlochy rzym ulica ludzie shutterstock_2670598393
Największy dłużnik strefy euro. Grecja traci pozycję lidera
BIZNES
Nielegalna hodowla ptakow
Mężczyzna miał w domu nielegalną hodowlę.
Katowice
Mężczyzna podejrzany o napaść z nożyczkami na personel medyczny zatrzymany
Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami
WARSZAWA
Tony nielegalnego tytoniu ujawnione w Łódzkiem
Gigantyczna akcja służb w Łódzkiem. 18 ton tytoniu i zatrzymania
Łódź
imageTitle
Wyżył się na ojcu, wyszedł z wielkich opresji
EUROSPORT
Tusk
Kto "wykończył" Cenckiewicza? Tusk: domyślam się
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
METEO
Zondacrypto
"Rosyjski ślad"? Żurek: tak, potwierdzam
JEDEN NA JEDEN
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
Wstęp do miasta będzie płatny. Turyści zapłacą za odwiedziny
BIZNES
Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami
WARSZAWA

