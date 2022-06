Kacze gniazdo 10 metrów nad ziemią. Kaskaderski skok jednego z piskląt, innym trzeba było pomóc

Kaczka krzyżówka złożyła jaja w dziupli drzewa na kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 10 metrów nad ziemią, o wiele wyżej niż zazwyczaj robią to ptaki tego gatunku. Zauważyły to badaczki z tej uczelni. Oceniły, że niewprawne w lataniu pisklęta będą miały kłopot w bezpiecznym wydostaniu się z gniazda, tym bardziej, że podłoże było twarde. Rozłożyły wokół drzewa poduszki, by zamortyzować ewentualny upadek nielotów. Na kaskaderski wyczyn zdecydowało się jednak tylko jedno z piskląt, pozostałe ściągnęli strażacy. - To był ostatni moment - podkreślają ornitolożki.

Kaczka zwróciła uwagę badaczek z Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Natalii Tańskiej i Iryny Miedwiediewej. Krzyżówka założyła gniazdo na wysokości ponad 10 metrów, w dziupli drzewa na terenie uniwersyteckiego Kampusu Zalesie.

Kaczątka bały się skoczyć z wysokości nawet pomimo rozłożonych na ziemi poduszek Natalia Tańska, Uniwersytet Rzeszowski

Kaskaderki skok pisklęcia na poduszki

Doktor Natalia Tańska, ornitolożka, powiedziała dziennikarzowi tvn24.pl, że obserwacje kaczki zaczęły się już pod koniec maja i trwały w kolejnych tygodniach. - W Boże Ciało zwróciłam uwagę, że oprócz dorosłego osobnika w dziupli jest również pisklę. Wtedy zaczęliśmy baczniej obserwować to miejsce. U krzyżówek jest tak, że kiedy wyklują się młode, to mama nie karmi swoich dzieci, tylko zabiera je ze sobą. Pisklęta podążają za nią i same zdobywają pożywienie, korzystając ze wskazówek dorosłej kaczki - wyjaśniła badaczka.

Miejsce, w którym osiedliła się kaczka, znajduje się przy alejce, a pod drzewem nie ma naturalnej miękkiej wyściółki. - W lesie występuje runo leśne które jest bardziej przyjazne i może amortyzować upadek, tu jednak mieliśmy do czynienia z twardymi korzeniami i asfaltem, dlatego zdecydowaliśmy się umieścić na ziemi poduszki - powiedziała Tańska.

Gniazdo kaczki krzyżówki znajdowało się 10 metrów nad ziemią Natalia Tańska, Uniwersytet Rzeszowski

Mama kaczka, chcąc zachęcić potomstwo do zejścia z wysokości i poszukania pożywienia, na zmianę wylatywała z i wlatywała do gniazda. Będąc na zewnątrz, nawoływała pisklęta, te jednak nie chciały skoczyć.

- Po południu pierwsze z piskląt zdecydowało się na swój kaskaderski skok, ale pozostałe zostały w dziupli. Liczyliśmy na to, że skoro jedno wyskoczyło, to reszta też się skusi. Jednak po pewnym czasie mama przestała je nawoływać i udała się do pobliskiego potoku z najodważniejszym kaczątkiem - opowiadała badaczka.

Interwencja strażaków i poszukiwania mamy-kaczki

Razem z koleżanką spróbowały na własną rękę ściągnąć kaczątka, które po wielu godzinach spędzonych na drzewie były już głodne, spragnione i zmęczone nawoływaniem mamy. Okazało się jednak, że drabiny, którymi próbowały dostać się do dziupli, są zbyt krótkie. Dlatego ornitolożki zadzwoniły na numer alarmowy. Kacze potomstwo ściągnęli strażacy. - To był ostatni moment, żeby je stamtąd ściągnąć - ocenia Tańska.

Po ściągnięciu ptaszków ruszyły poszukiwania mamy. - Nie mogliśmy jej znaleźć, najprawdopodobniej schowała się gdzieś na noc ze swoim maluchem. Nakarmiłam małe sałatą i gotowanym jajkiem, a na noc zostawiłam im butelkę z ciepłą wodą, która imitowała ciepło matki. Udało się, małe zasnęły - powiedziała badaczka.

Badaczki nakarmiły kaczątka i zaopiekowały się nimi pod nieobecność kaczej mamy Natalia Tańska, Uniwersytet Rzeszowski

Gdy następnego dnia pisklęta zaczęły nawoływać mamę, kaczka je rozpoznała. Dorosła krzyżówka pokazała potomstwu drogę, a ptaszki poszły za nią do cieku Matysówka i odpłynęły.

Jak podkreśla Tańska, kaczki krzyżówki zazwyczaj nie osiedlają się tak wysoko jak okaz z uniwersyteckiego kampusu. Gdy w Polsce, widzimy podobnego do kaczki ptaka wodnego gnieżdżącego się w wysoko położonej dziupli, mamy najprawdopodobniej do czynienia z gągołem.

Autor:bp

Źródło: tvn24.pl, Uniwersytet Rzeszowski