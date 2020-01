Rzecznik SN o postanowieniu Trybunału i Pawłowicz jako sprawozdawcy decyzji

"To postanowienie ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech izb"

- Pewnie przyjdzie dopiero czas na jakieś oficjalne stanowisko co do treści tego postanowienia, co do tego, jak w tej sytuacji będzie zachowywał się Sąd Najwyższy. Według moich odczuć to postanowienie ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech izb (Sądu Najwyższego - przyp.red.), a tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - stwierdził, nawiązując do wyroku TSUE z 19 listopada, który orzekł między innymi, że to polski Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej SN, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku.