"Wprowadzimy jednolity system". Każdy pies ma być "zaczipowany"

Jacek Czerniak: wprowadzimy krajowy rejestr psów i kotów

W czwartek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych w schroniskach dla zwierząt. W konferencji udział wzięli główny lekarz weterynarii Paweł Meyer oraz wiceministrowie: Jacek Czerniak (MRiRW) i Tomasz Szymański (MSWiA).

Jacek Czerniak, Paweł Meyer i Tomasz Szymański Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nieprawidłowości w 40 schroniskach

Meyer przekazał, że przeprowadzenie kontroli zlecił organom terenowym, wojewódzkim lekarzom weterynarii i powiatowym lekarzom weterynarii. Ich celem było sprawdzenie "warunków bytowych zwierząt w aspekcie warunków pogodowych, które nadchodziły, i kwestii związanych z właściwymi warunkami dla tych zwierząt".

Jak dodał, sam nadzór wojewódzkiego lekarza weterynarii przeprowadził cztery kontrole. - W przypadku czterech schronisk wydane są decyzje. Kolejne będą wydawane niezwłocznie - przekazał.

- Zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie są jeszcze realizowane. W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości - poinformował główny lekarz weterynarii.

Paweł Meyer zapowiedział też, że w tym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk w całym kraju. Wyjaśnił, że będzie miał na celu między innymi ocenę systemu i związanych z nim procedur nadzoru.

Czerniak: wprowadzimy krajowy rejestr psów i kotów

Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, przekazał, że "dzisiaj projekt rządowy, który dotyczy krajowego rejestru oznaczonych psów i kotów, jest już w fazie końcowej przyjęcia".

Jak poinformował, w czwartek na Stałym Komitecie Rady Ministrów "zapewne zapadnie" decyzja o przyjęciu projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, trafi do Sejmu.

- Wprowadzimy jednolity system w Polsce. On będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy pies będzie zaczipowany, będzie zarejestrowany. Będą (w nim) podstawowe informacje dotyczące i właściciela, i jego danych - zapowiedział.

Czerniak powiedział, że w przypadku kotów "to będzie system fakultatywny dla tych, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany". - Natomiast te zwierzęta, które są w schronisku, które są w obrocie, będą obligatoryjnie zaczipowane tym transponderem - dodał.

Jak zapowiedział, "będzie to system nowoczesny, zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu na Śląsku. Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. W sobotę, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu.

O to, w jaki sposób luki prawne utrudniają walkę z zaniedbaniami w podobnych placówkach, jak wygląda proces kontroli schronisk i gdzie kończą się możliwości urzędników, pytani byli eksperci "Debaty TVN24+" pod tytułem "Patoschroniska. Opieka bez kontroli".

