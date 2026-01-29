Logo strona główna
"Wprowadzimy jednolity system". Każdy pies ma być "zaczipowany"

Bezdomne zwierzęta też potrzebują naszej pomocy (PAP/Paweł Kula)
Jacek Czerniak: wprowadzimy krajowy rejestr psów i kotów
Źródło: TVN24
Wprowadzimy system, w którym każdy pies będzie zaczipowany, znajdą się w nim też informacje o jego właścicielu - poinformował Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Jak zapewniał, projekt rządowy "jest już w fazie końcowej przyjęcia". Główny lekarz weterynarii Paweł Meyer poinformował o wynikach kontroli przeprowadzonych w schroniskach.

W czwartek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przedstawiono wyniki kontroli przeprowadzonych w schroniskach dla zwierząt. W konferencji udział wzięli główny lekarz weterynarii Paweł Meyer oraz wiceministrowie: Jacek Czerniak (MRiRW) i Tomasz Szymański (MSWiA).

Jacek Czerniak, Paweł Meyer i Tomasz Szymański
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nieprawidłowości w 40 schroniskach

Meyer przekazał, że przeprowadzenie kontroli zlecił organom terenowym, wojewódzkim lekarzom weterynarii i powiatowym lekarzom weterynarii. Ich celem było sprawdzenie "warunków bytowych zwierząt w aspekcie warunków pogodowych, które nadchodziły, i kwestii związanych z właściwymi warunkami dla tych zwierząt".

Jak dodał, sam nadzór wojewódzkiego lekarza weterynarii przeprowadził cztery kontrole. - W przypadku czterech schronisk wydane są decyzje. Kolejne będą wydawane niezwłocznie - przekazał.

- Zostało wykonanych 368 kontroli. Dwie są jeszcze realizowane. W stosunku do 40 schronisk stwierdzono nieprawidłowości - poinformował główny lekarz weterynarii.

Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło

Sobolew, Wojtyszki, Radysy. Sprawdziliśmy, co się wydarzyło

Martyna Sokołowska, Sebastian Zakrzewski
Na tym "zarabia się ogromną kasę"

Na tym "zarabia się ogromną kasę"

Joanna Rubin-Sobolewska

Paweł Meyer zapowiedział też, że w tym roku zostanie przeprowadzony audyt wszystkich schronisk w całym kraju. Wyjaśnił, że będzie miał na celu między innymi ocenę systemu i związanych z nim procedur nadzoru.

Czerniak: wprowadzimy krajowy rejestr psów i kotów

Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, przekazał, że "dzisiaj projekt rządowy, który dotyczy krajowego rejestru oznaczonych psów i kotów, jest już w fazie końcowej przyjęcia".

Jak poinformował, w czwartek na Stałym Komitecie Rady Ministrów "zapewne zapadnie" decyzja o przyjęciu projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, trafi do Sejmu.

- Wprowadzimy jednolity system w Polsce. On będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy pies będzie zaczipowany, będzie zarejestrowany. Będą (w nim) podstawowe informacje dotyczące i właściciela, i jego danych - zapowiedział.

Jak walczyć z patoschroniskami? Cztery wnioski
Jak walczyć z patoschroniskami? Cztery wnioski

Aleksandra Sapeta

Czerniak powiedział, że w przypadku kotów "to będzie system fakultatywny dla tych, którzy będą chcieli, żeby ich kot był zarejestrowany". - Natomiast te zwierzęta, które są w schronisku, które są w obrocie, będą obligatoryjnie zaczipowane tym transponderem - dodał.

Jak zapowiedział, "będzie to system nowoczesny, zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu na Śląsku. Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. W sobotę, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu.

O to, w jaki sposób luki prawne utrudniają walkę z zaniedbaniami w podobnych placówkach, jak wygląda proces kontroli schronisk i gdzie kończą się możliwości urzędników, pytani byli eksperci "Debaty TVN24+" pod tytułem "Patoschroniska. Opieka bez kontroli".

pc

"Jesteśmy krajem, gdzie za znęcanie się nad zwierzętami dostaje się pieniądze"

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Kula

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiPsyKotySchronisko dla zwierzątLekarz WeterynariiMSWiA
