Petru założy nową partię? "Powstaje naturalne zapotrzebowanie"

Ryszard Petru jest posłem Polski 2050. W latach 2015-2017 był założycielem i przewodniczył partii Nowoczesna, aktualnie to ugrupowanie jest częścią Koalicji Obywatelskiej.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w połowie sierpnia, na Polskę 2050 Szymona Hołowni zagłosowałoby 2 procent wyborców (spadek o 1 pkt proc. względem ostatniego badania), a tym samym Polska 2050 znalazłaby się poza parlamentem.

Petru w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany, jak daleko jest mu do pomysłu założenia nowej partii politycznej. - Wierzę głęboko w to, że Polska 2050 ma szansę wrócić do korzeni i odbudować swoje zaufanie społeczne, ale bez wątpienia powstaje naturalne zapotrzebowanie na ugrupowanie przedsiębiorcze, które wypełni tę lukę - stwierdził poseł.

- Wiele osób namawia, natomiast cały czas wierzę w to, że można odbudować Polskę 2050 od jej poparcia - dodał Petru. Nie powiedział, kto miałby mu składać takie propozycje.

Petru: pojawiają się głupie pomysły ostrego kursu antykoalicyjnego

Petru był pytany także o pozycję Polski 2050 w ramach koalicji. W ostatnim czasie wokół polityków ugrupowania było głośno, najpierw za sprawą spotkania Szymona Hołownia z Jarosławem Kaczyńskim na kolacji u europosła PiS Adama Bielana, a później w związku z nieprawidłowościami wokół dotacji dla branży HoReCa z Krajowego Planu Odbudowy. Nadzór nad wydatkowaniem środków należy do ministerstwa funduszy i polityki regionalnej, którym kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050). Po ujawnieniu informacji ministra zapowiedziała kontrole i wstrzymała wypłaty do czasu wyjaśnienia sprawy.

- Rzeczywiście pojawiają się głupie pomysły u niektórych, żeby bardziej taki ostry kurs antykoalicyjny przyjąć. Uważam, że to bardzo głupie, dlatego że Polacy wybrali koalicję 15 października jednoznacznie w 2023 roku i każdy z nas powinien realizować część swojego programu. I to wydaje mi się główną przyczyną spadku w sondażach, dlatego że odeszliśmy od naszego programu z 2023 roku - powiedział Petru.

Konrad Piasecki zapytał polityka o scenariusz, w którym Szymon Hołownia zaproponowałby swojemu ugrupowaniu sojusz z PiSem. Petru wykluczył taką możliwość. - Nie wierzę, żeby to Szymon Hołownia zaproponował, ale to się nie wydarzy, bo znaczna większość klubu by się na to nie zgodziła i zostałaby w koalicji - przekonywał.

Poseł Polski 2050 podkreślił, że będzie namawiał Szymona Hołownię do wejścia do rządu, "bo tam jest realna władza i tam można zmieniać Polskę na lepsze". W listopadzie zgodnie z umową koalicyjną urząd marszałka Sejmu otrzyma przewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Pojawiają się pomysły, że lider Polski 2050 miałby zostać wicepremierem.

