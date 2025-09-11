NATO, Ukraina, Australia... Szef MON: tej nocy nie byliśmy sami

Kosiniak-Kamysz: NATO zdało egzamin Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

W czwartek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawia w Sejmie informacje na temat naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Podkreślił, że zdarzenie miało charakter "bezprecedensowy" i w jego ocenie "atak był intencjonalny".

Minister obrony zwrócił uwagę na współpracę sojuszników NATO w neutralizacji dronów nad polskim niebem. - Tej nocy nie byliśmy sami. Inaczej niż w wielu momentach naszej historii. Tej nocy byliśmy z naszymi sojusznikami z NATO, naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, z innych państw takich jak Australia (...) Wspólne decyzje, wspólne działania, koordynacja. NATO zdało egzamin, nie uległo rosyjskiej presji, pokazało swoją jedność - mówił w Sejmie.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: sejm.gov.pl

Szef MON: wojsko zareagowało stosownie do zagrożenia

Kosiniak-Kamysz przedstawił w Sejmie przebieg zdarzeń w nocy z wtorku na środę. - Około godziny 21 odbywam rozmowę z panem generałem (Maciejem - red.) Kliszem, a on mówi już o pełnej gotowości i już wtedy przygotowujemy wszystkie nasze systemy i uprzedzamy sojuszników. O godzinie 20.55, aktywowany jest samolot wczesnego ostrzegania SAB 340 - mówił.

- Następnie po uzyskaniu pierwszych informacji o atakach na Ukrainie około 21.30 podniesiono gotowość narodowych i sojuszniczych drużyn, sił i środków systemu ochrony powietrznej - dodał wicepremier.

- Pierwsze naruszenie naszej granicy w przestrzeni powietrznej odnotowano około godziny 23.14 - podkreślił minister obrony.

- Dowódca operacyjny po uzyskaniu informacji, zobrazowaniu obiektów odnośnie tych obiektów, które stanowiły zagrożenie, podejmuje decyzję o likwidacji, o unieszkodliwieniu i zestrzeleniu - kontynuował szef MON.

Jak dodał, namierzono 19 przekroczeń polskiej przestrzeni wojskowej zarówno na granicy z Ukrainą, jak i na granicy z Białorusią.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "wszystkie zestrzelenia zostały zrealizowane po uzyskaniu odpowiednich zgód udzielanych przez dowództwo operacyjne". - Wojsko zareagowało stosownie do zagrożenia - zaznaczył.

Wicepremier mówił też o wymianie informacji pomiędzy ośrodkami władzy. - Pan prezydent, pan premier, Ministerstwo Obrony Narodowej, wszystkie informacje pomiędzy nami i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego były przekazywane, konsultowane - przekonywał.

- Były przypadki, w której emocje, chimery - można powiedzieć polityczne - brały górę nad strategią bezpieczeństwa. W tym wypadku i w każdym następnym zwycięży strategia Polski bezpiecznej, Polski współpracującej i polityków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo współpracujących, niezależnie od emocji politycznych - podsumował minister obrony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD