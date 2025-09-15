Logo strona główna
Polska

Rosyjskie drony i "wstępne raporty". Na pełną wersję jeszcze poczekamy

Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Szef MON: po raz kolejny uświadomiliśmy sobie jak blisko Polski toczy się pełnoskalowa wojna
Źródło: TVN24
Polska nie jest w stanie wojny i ma czas na przygotowanie właściwego systemu obrony antydronowej - powiedział w TOK FM wiceszef MON Paweł Zalewski. Pytany o pełny raport w sprawie niedawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, przekazał, że resort "potrzebuje jeszcze kilku analiz".

Paweł Zalewski był pytany w poniedziałek w TOK FM o to, czy Ministerstwo Obrony Narodowej dysponuje już pełnym raportem dotyczącym wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, które miało miejsce w nocy z 9 na 10 września. Odpowiedział, że na ten moment resort dysponuje "wstępnymi raportami", a na kompleksowy, pełny raport trzeba jeszcze poczekać.

- Do kompleksowego raportu potrzebujemy jeszcze kilku analiz i wówczas go ogłosimy - przekazał. Dodał, że chociaż pełna wersja dokumentu nie jest jeszcze gotowa, to MON ma "pełną świadomość tego, co się wydarzyło", jak i "związaną z tym, gdzie drony poleciały, gdzie upadły, jaki był sens tego ataku na Polskę".

"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary

"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary

Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Tak mogłaby działać polska tarcza antydronowa

Tak mogłaby działać polska tarcza antydronowa

"Polska nie jest w stanie wojny"

Zalewski dopytywany o kwestię zestrzeliwania dronów wartych kilkadziesiąt tysięcy euro, rakietami o wartości dwóch milionów euro, zaznaczył, że "Polska nie jest w stanie wojny i ma czas na przygotowanie właściwego systemu obrony antydronowej".

- Oczekiwanie, że już dzisiaj będziemy posiadali tak wyrafinowaną ochronę dronową jak Ukraina, po pierwsze zakładałoby, że uznajemy, że Polska jest w stanie wojny, a po drugie oznaczałoby (...), że moglibyśmy podjąć decyzje, które są mylne. Mówiąc krótko, moglibyśmy podjąć decyzję o zakupie systemu, który jest nieprzetestowany i który nie spełnia naszych oczekiwań - powiedział.

Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne
Generał Kukuła: Białorusini nas uprzedzili. To było pomocne

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak wówczas zaznaczono, był "to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo - to pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

pc

"Bezbronna Europa będzie łupem i ofiarą". Czy jest w stanie samodzielnie się obronić?

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

