Giertych wnioskuje o zawieszenie prokuratora Ostrowskiego. Jest odpowiedź Ziobry

Prezydium zespołu do spraw rozliczenia PiS skieruje do prokuratora generalnego wniosek o zawieszenie w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego wraz z obniżeniem mu uposażenia za nielegalne wszczynanie prywatnego śledztwa - poinformował poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Poseł PiS i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w odpowiedzi na wpis Giertycha napisał, że prokurator Ostrowski "nie daje się zastraszyć".

"Podjęliśmy jednogłośnie uchwałę Prezydium Zespołu KO ds. Rozliczenia PiS o skierowaniu do Prokuratora Generalnego wniosku o natychmiastowe zawieszenie w czynnościach prokuratora Michała Ostrowskiego wraz z obniżeniem mu uposażenia za nielegalne wszczynanie prywatnego śledztwa" - napisał w piątek na platformie X Giertych, który jest szefem tego zespołu.

Reakcja Ziobry

"Ping-pong nie pomógł, jest panika, bo nawet niemieckie media informują o zamachu na ustrój państwa. Śledztwo prowadzi prok. Ostrowski, który nie daje się zastraszyć. Nie da się już ukryć bezprawnego, siłowego przejęcia publicznych mediów, sądów i prokuratury. Nie da się przemilczeć paraliżowania Trybunału Konstytucyjnego, KRS i Sądu Najwyższego. Zaczęło docierać, że systemowe nadużywanie władzy, prowadzące do bezprawnej zmiany ustroju konstytucyjnego, to przestępstwo z art. 127 Kodeksu karnego" - napisał polityk PiS.

Art. 127 Kk dotyczy zamachu stanu, a par. 1 tego artykułu stanowi, że "Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Z kolei w przyjętej w grudniu ub.r. uchwale rządu stwierdzono m.in., że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

W końcu stycznia Święczkowski w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska domagał się publikacji 22 wyroków TK wydanych w 2024 roku. W innym piśmie - do marszałka Sejmu Szymona Hołowni - zaapelował o działania dotyczące obsadzenia wakatów w TK, które powstały po zakończeniu kadencji trojga sędziów.

"Prywatna korespondencja" prokuratora Michała Ostrowskiego

Poinformowała, że pracownik TK złożył kopertę do sekretariatu Ostrowskiego , a ten nie przekazał jej odpowiedniej jednostce. Ze względu na obowiązujące przepisy określiła sytuację jako "prywatną korespondencję" Ostrowskiego i zwróciła uwagę, że prokurator nie prowadzi postępowania w tej sprawie, ponieważ "sprawa nie została zarejestrowana".

Prokurator Ostrowski piastuje funkcję zastępcy prokuratora generalnego od listopada 2023 roku. Powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. W marcu 2016 roku Ostrowski objął stanowisko Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej, a następnie został powołany na stanowisko prokuratora PK. Święczkowski w latach 2016–2022 był prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego.